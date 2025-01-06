Yılın ilk kabine toplantısı sona erdi: Erdoğan konuşuyor
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki yılın ilk Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.
Beştepe'de gerçekleşen Kabine toplantısı, yaklaşık 3 saat sürdü.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"Gazze'de barış umutlarını tekrar yeşertecek bir kapının aralanması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Netice alıncaya kadar da buna devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devleti mutlaka kurulacaktır. Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde vücut bulan insanlık ittifakına tepki gösterenler insanlıktan nasibini almamış vicdan fukaralarıdır. "
"DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU TEYİT ETMİŞTİR"
TÜİK tarafından açıklanan son enflasyon verileri, enflasyonla mücadelede doğru yolda olduğumuzu tekrar teyit etmiştir
AYRINTILAR GELİYOR...
Etiketler: #Erdoğan #Kabine Toplantısı #toplantı
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