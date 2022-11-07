Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada hangi başlıklar var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Gündemde ekonomi başlıkları ön sıralarda olacak. Adalet Bakanı Bozdağ'ın başörtüsü düzenlemesine ilişkin görüşmeler hakkında sunum yapması bekleniyor

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2022 Pazartesi, 08:28
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada hangi başlıklar var?
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.

Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantının ana gündem maddesinin ekonomi olması bekleniyor. Toplantıda, enflasyonla mücadalede alınan tedbirlerin sonuçlarının değerlendirilmesi bekleniyor. İşçi, memur ve emekliler için yılbaşında yapılacak zamma ilaveten verilmesi planlanan refah payının da gündeme alınacağı tahmin ediliyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ise başörtüsüne ilişkin anayasa değişiklik teklifi için muhalefet ile yaptığı görüşmeler hakkında sunum yapması bekleniyor.

Rusya-Ukrayna savaşı ile tahıl koridorunun işleyişi masada olması muhtemel başlıklar arasında yer alıyor.

Toplantının ardından Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

 


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