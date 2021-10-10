Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Aşısızlara ek tedbirler mi geliyor?

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında pazartesi günü toplanacak. Artan vaka sayısı ve aşılama çalışmalarının gündemde olacağı toplantıda fahiş fiyatların da değerlendirilmesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2021 Pazar, 11:27
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Aşısızlara ek tedbirler mi geliyor?
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan Kabine pazartesi günü 15.00'de başlayacak. 

Artan koronavirüs rakamları, yüz yüze eğitimdeki ek önlemler ve fahiş fiyat artışlarının ele alınması beklenirken aşısızlara ek tedbirler gelebilir mi sorusu yanıt bulacak. 

TERÖRLE MÜCADELE

Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde devame den operasyonlar kabinenin gündemi arasında. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonlara ilişkin Kabineyi bilgilendirecek. İdlib'teki son durumu ve olası göç dalgasına ilişkin sınır hattında alınan tedbirlere ilişkin sunum gerçekleştirilecek.

Akar'ın Yunanistan ve Rum Kesimi ile yaşanan Navtex krizi sonrası bölgedeki duruma ilişkin de Kabineyi Bilgilendirmesi bekleniyor.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler