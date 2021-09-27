Kabine haftalar sonra toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor. Salgında yeni vaka sayılarının 30 bin sınırına dayanmasının ardından yeni önlemlerin hayata geçirilip geçirilmeyeceği merak konusu.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından bugün toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi corona virüs salgını olacak. Ayrıca dış politikanın öne çıkan başlıkları da değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği kabine toplantısının ana gündem başlıkları corona virüs salgını, terörle mücadele, Afganistan ve Suriye'deki gelişmeler olacak.
AŞISIZLARA AYRI YER AYRILMASI GÜNDEMDE
Salgında yeni vaka sayılarının 30 bin sınırına dayanmasının ardından yeni önlemlerin hayata geçirilip geçirilmeyeceği merak konusu. Bir süredir lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması ve test zorunluluğunun AVM’leri de kapsaması gibi önlemlerin alınabileceği de iddia ediliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü, "Yeni önlem olacak mı?" sorusuna, Bilim Kurulunu işaret edip, "Konuyu farklı bir yere taşımamız gerek" sözleriyle yanıt vermişti. Kabine'de bu konunun ele alınması ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da son duruma ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.
DIŞ POLİTAKANIN SICAK BAŞLIKLARI DA ELE ALINACAK
NTV'nin aktardıklarına göre, Afganistan'da başlayan Taliban dönemi ve göç tehlikesi ile Suriye'nin İdlib kentindeki son gelişmeler masaya yatırılacak. Yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da kabinenin gündeminde olacak.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi ve bir açıklama yapması da bekleniyor.
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