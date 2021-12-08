Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde 'asgari ücret' gündemi

08 Aralık 2021 Çarşamba, 12:39

Asgari ücrette işçi ve işveren kesimi arasındaki görüşmeler sürüyor. Son durumun toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı memurlara zam ve enflasyon farkına ek olarak sosyal refah payı verileceğini açıkladı. Bu konu da toplantıda ele alınacak konular arasında.

Beştepe’deki toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin salgınla mücadelesine ilişkin son verileri kabine ile paylaşacak.

Dış politika, savunma, güvenlik ve terörle mücadele başlıkları da ele alınacak.

Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapacak.