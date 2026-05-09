Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen vakıflar programına cemaat yetkilileri de katıldı: Cemaatler Saray’da ağırlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 6 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda “Vakıflar Haftası Programı” gerçekleştirildi. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; vakıf sistemini “milleti millet yapan bir değer olarak” nitelendirmişti.

Soldaki Genel Müdür Sinan Aksu, sağdaki Semerkand Vakfı Genel Başkanı Yakup Yakuboğlu.

SEMERKAND KATILIM SAĞLADI

Söz konusu programa cemaat temsilcilerinin de katılım sağladığı görüldü. Bu cemaat vakıflarının arasında Menzil cemaatinin Semerkand Vakfı da yer aldı. Vakfın Genel Başkanı Yakup Yakuboğlu burada Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ile fotoğraf çektirip paylaştı. Gazetemiz Cumhuriyet, dün cemaatin söz konusu vakıf üzerinden kurumsallaştığını, bu yapı içinde kurduğu şirketlerle halihazırda yurt içinde 309 milyon 450 bin TL’lik bir serveti yönettiğini gündeme getirmişti.

Soldan sağa: PSP Genel Başkanı Mehmet Beşir Şimşek, Yetimler Başkanı Fikri Karavil ve İdeal Eğitim Vakfı Başkanı Muhammed Şakir.

HİZBULLAH VAKIFLARI PROGRAMDA YER ALDI

Semerkand’ın yanı sıra; Hizbullah’a yakınlığı ile bilinen vakıflar da programa katılım sağladı. Bu kapsamda, Hizbullah’ın MEB yapılanması olan Peygamber Sevdalıları Vakfı/Platformu (PSP) Başkanı Mehmet Beşir Şimşek, İdeal Eğitim Vakfı Başkanı Muhammed Şakir ve Yetimler Vakfı Başkanı Fikri Karavil de davetli olarak programa katıldı.