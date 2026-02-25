Cumhurbaşkanlığı'ndan İran'a yönelik işgal planı iddialarına yanıt

Bazı basın ve yayın organlarında Türkiye'nin İran topraklarını güvenlik gerekçesi ile işgal etmeyi planladığı iddialarına yer verildi.

DMM'den yapılan açıklamada ise söz konusu iddiaların dezenformasyon içerdiği aktarıldı.

Açıklamada, "Komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine her zaman saygı gösteren devletimiz, sınır güvenliğimizi sağlamak için de krizler olsun ya da olmasın 7 gün 24 saat esasına göre gerekli önlemleri almaktadır" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar etmemesi ve resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması önem arz etmektedir" uyarısı yapıldı.