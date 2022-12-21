Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Taliban'a: Bu yasağın dinde yeri yok

21 Aralık 2022 Çarşamba, 09:19

Afganistan’da Taliban yönetiminin kadınlara üniversiteye girişi yasaklaması üzerine AKP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan geldi.

Kalın, Twitter üzerinden yaptığı kısa açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Taliban yönetimi Afganistan’da kız öğrencilerin üniversiteye girişini yasaklayan bir karar almış.

İslam’ın ruhuna aykırı bir karar.

Bu yasağın dinde yeri yok.”

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Taliban yönetimiyle ilgili geçen yıl Kuzey Kıbrıs ziyareti öncesi yaptığı açıklamada “Türkiye’nin Taliban’ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Daha iyi anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum” demişti.