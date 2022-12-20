Son Dakika: Taliban üniversiteleri kadın öğrencilere kapattı

20 Aralık 2022 Salı, 20:41

Geçen yıl iktidarı ele geçirdiklerinde daha yumuşak bir kural sözü vermesine rağmen Taliban, kadınların yaşamlarının tüm yönleri üzerindeki kısıtlamaları artırdı.

Yüksek Öğrenim Bakanı Neda Mohammad Nadeem tarafından imzalanan tüm devlet ve özel üniversitelere gönderilen bir mektupta, kadınların eğitiminin bir sonraki duyuruya kadar askıya alınması emri verildi.

Böylece, Afganistan’da kız öğrencilerin lise eğitimi almasının yasaklanmasının ardından üniversiteye gitmeleri de resmi olarak yasaklanmış oldu.

Afganistan Yüksek Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Hafiz Zeiyaullah Hashimi, kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Afganistan’daki tüm devlet ve özel üniversitelere hitaben yayınlanan kararda, “Bakanlar Kurulu kararına istinaden kızların eğitimi ikinci emre kadar durdurulmuştur, bir an önce Bakanlığa emrin uygulanmasına dahil güvence veriniz” ifadeleri yer aldı.

Karardan önce, üniversitelerde bulunan kadın öğrenciler, erkek öğrencilerden ayrı oturması ve belli kılık kıyafet prosedürlerine uygun giyinmesi koşuluyla derslere katılabiliyordu.