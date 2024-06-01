Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan görevden alma ve atamalar hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

İHA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 00:46
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de
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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararlarına göre, Irak Cumhuriyet nezdinde Türkiye Cumhuriyet Büyükelçiliği’ne 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Anıl Bora İnan atandı.

Karar ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine Abdurrahman Sağlam, Ayşe Savan Özkurt, Gökhan Yıldız, Sevim Aslan Erkan ve Fatih Dündar atandı.

GÖREVDEN ALINANLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda Destek Hizmetleri Daire Başkanı Musa Turhan görevden alındı. Turhan’ın görevden alınması ile boşalan Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına ise Enver Verep atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda ise Çalışma Genel Yardımcısı Hakkı Şekerbay görevden alındı.


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