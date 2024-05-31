Resmi Gazete yayımlandı: 2 kentin Kültür ve Turizm müdürü görevden alındı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Erdoğan, Bayburt ve Gümüşhane il kültür ve turizm müdürlerini görevden aldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Erdoğan, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu ile Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş'i görevden aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliklere, müfettişler Mehmet Yavuz Ateş, Erdinç Yılmaz ve Mustafa Babur atandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında ise iş müfettişleri Ali Akkurt ve Embiya Yıldırım görevden alındı.
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