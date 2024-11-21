Cumhurbaşkanlığından 'Erdoğan Bahçeli'ye video izletti' iddiasına açıklama

Yayınlanma: 21.11.2024 - 20:59

Güncelleme: 21.11.2024 - 20:59

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün akşam yaptığı açıklama ile MHP'den 3 milletvekilinin istifasının istendiğini duyurmuştu.

Yalçın açıklamasında, "Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez’in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur…" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN BAHÇELİ'YE MİLLETVEKİLLERİ HAKKINDA VİDEO MU İZLETTİ?

Gelişmelerin ardından, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifası istenen MHP'li vekiller hakkında Bahçeli'ye bir video izlettiği ve Bahçeli'nin ikna olarak adım attığı iddia edilmişti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) konuya ilişkin yalanlama geldi. DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye MHP’li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti” iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde kendisine iddia edildiği gibi bir görüntü izletmesi söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.