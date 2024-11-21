Yayınlanma: 21.11.2024 - 11:05

Güncelleme: 21.11.2024 - 11:05

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) istifası istenen Bolu Milletvekili İsmail Akgül, siyasi gündemin odağı haline geldi. Parti içi bir değerlendirme sonucu istifa eden Akgül, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu. Peki, İsmail Akgül kimdir? MHP'li milletvekili İsmail Akgül kaç yaşında, nereli?

İSMAİL AKGÜL KİMDİR?

İsmail Akgül 1986 yılında Bolu'da dünyaya geldi.

Atatürk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunu bitirdi. Aynı üniversitenin İşletme Bölümünde eğitimine devam etti.

9 yıl infaz ve koruma memuru olarak çalıştı. Bolu DSİ 53. Şube Müdürlüğünde sivil savunma amiri olarak görev aldı.

2016- 2021 yılları arasında Bolu Ülkü Ocakları Başkanlığı yaptı.

2021- 2023 yılları arasında Yeşilay Bolu Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

İsmail Akgül, MHP'den 28. Dönem Bolu Milletvekili olarak seçildi.

20 Kasım 2024'te partisinden istifa etti.

BOLU MİLLETVEKİLİ İSMAİL AKGÜL: "VERİLEN KARAR BAŞIMIZIN ÜZERİNEDİR"

Liderimizin,partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız.Verilen karar başımız üstünedir.