Cumhuriyet, 98'inci kuruluş yıldönümünü Ankara Temsilciliği'nde kutladı

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

İsmini Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği, Yunus Nadi’nin kuruculuğunu yaptığı gazetemiz Cumhuriyet, 98’inci kuruluş yıldönümünü Çankaya Abidin Daver Sokak’ta açılan yeni Ankara Bürosu binasında kutladı.

Kutlamaya katılanlar arasında şu isimler yer aldı: 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Uçak, Memleket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Halil İlker Çelik, CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut ve CHP Spor Kurulu yöneticisi Mustafa Yavuz, CHP milletvekilleri Levent Gök, Abdüllatif Şener, Gamze Taşcıer, Murat Emir, Faruk Sarıaslan, Utku Çakırözer, eski TBMM başkan vekilleri Uluç Gürkan ve Yılmaz Ateş, CHP PM üyeleri Müslim Sarı, Aylin Yaman, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, eski CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve eşi, eski CHP milletvekilleri Metin Somuncu, Gani Aşık, Gülsüm Bilgehan, Rahmi Aşkın Türeli, Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Gülay Ertürk, Genel Sekreteri Mücteba Binici, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve yönetim kurulu üyeleri, Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi ve Genel Sekreteri Binali Keskin, Birleşik Kamu-İş Genel Örgütlenme Sekreteri Hasan Kütük, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Erdal Atıcı, 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Şenal Sarıhan, eski Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ebru Sungar, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel, RTÜK üyesi İlhan Taşcı, emekli Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Güven Dinçer, Doç. Dr. Hüner Tuncer, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Sekreteri Ayhan Yalçınkaya ve yönetim kurulu üyeleri, ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Baran Bozoğlu, avukat Ahmet Akgül, emekli Başmüfettiş Mahmut Esen, ATİS Fuarcılık Başkanı Bilgin Aygül, fotoğraf sanatçıları Ozan Sağdıç, Mahmut Turgut, Güven Baykan, gazeteciler Faruk Bildirici, Semra Topçu, Rahmi Yıldırım, Yavuz Alagon, Mehmet Açıktan, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Göksel Bozkurt, TGS Genel Sekreteri İlkay Akkaya, eğitimciler Erdal Çalı, Niyazi Altunya, ressamlar, Ülkü Günay, İmren Erşen, Celal Binzet, Nurtaç Özler, Ayten Timuroğlu, emekli diplomat Daver Darende, emekli Büyükelçi Ahmet Necati Bigalı, emekli General Ali Er, cumhurbaşkanı adayı Ömer Lütfü Avşar, hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, besteci Turgay Erdener, soprano Selva Erdener, tiyatro sanatçısı Gaye Alacacı, Prof. Dr. Seval Sözen, Prof. Dr. Esergül Balcı yeminli mali müşavir Metin Özer, eski Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şube Başkanı Fürüzan Bilir ve Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Kavak, yazar Suay Karaman, eğitimci Hamza Saykan, mimar Mehmet Karaören, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Bilsay Kuruç, İlerici Kadınlar Derneği’nden Umut Kuruç, Azmi Kişnişçi, Hülya Küçükaras, Cumok Sözcüsü Nejdet Özer ve Cumhuriyet okurları, Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker, Prof. Dr. Türkkaya Ataöv, Atılım Üniversitesi Kurucusu Yalçın Zaim, eski Ankara Üniversitesi Rektörü Cemal Taluğ, Ankara Kulübü Başkanı Metin Özaslan ve Genel Sekreteri Selami Aktepe, yazar Ülkün Tansel, Maden Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Veyis Sır, iş insanları Serdar Nazlı, Hikmet Öner, Tayfun Angın, Levent Tosun, TİHAK Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Aslan, Çağdaş Ekinci, Tarsus Belediyesi’nden Nihat Çapar, Gökhan Kurt, yaşamını yitiren yazarlarımızdan Mustafa Ekmekçi’nin eşi Aldoğan Ekmekçi, Cüneyt Arcayürek’in eşi Esin Arcayürek, Ahmet Taner Kışlalı’nın eşi Nilüfer Kışlalı, Ankara’daki büyükelçiliklerin temsilcileri ve çok sayıda sendika, meslek örgütü, sivil toplum kuruluşu üyesi ile Cumhuriyet severler.

YAZARLARIMIZ VE SİYASİLER GAZETEMİZİN 98’İNCİ YAŞINI KUTLADI

YILMADAN MÜCADELEYE DEVAM

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun, gazetemizin 98. yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet gazetesi bir Atatürk kurumudur. Holdinglerin değil, bir patronun gazetesi değil, yandaş gazetesi değildir. Sahibi, okuyucusudur” dedi.

Gazetemiz Cumhuriyet’in 98’inci yıl dönümü ve Ankara Büromuzun yeni binasının açılışına katılan isimler şu değerlendirmelerde bulundu:

- 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer

“Cumhuriyet gazetesinin 98’inci yıldönümü kutlu olsun. Laikliği hiçbir zaman bırakmayacağız biz. En önemli sorunumuz da bu devirde bu olmalı.”

- Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun

“Cumhuriyet gazetesinin iki önemli gününü kutluyoruz. Birincisi gazetemizin kuruluş yıldönümü, ikincisi vakfımızın kendi malı olan Ankara temsilciliğinin açılışı. Cumhuriyet gazetesi asırlık bir çınardır. Atatürk’ün kurduğu bir gazetedir, bizzat ismini vermiştir. Cumhuriyet gazetesi bir Atatürk kurumudur ve aydınlanma devrimlerini, laiklik devrimini devam ettirecektir. Mücadelesini yılmadan sürdürecektir. Cumhuriyet gazetesi holdinglerin değil, bir patronun gazetesi değil, yandaş gazetesi değildir. Sahibi okuyucusudur. Bu bina gazete okuyucusunun gazeteye verdigi imece desteğiyle alınmıştır ve isabetli olarak enflasyon öncesi alınmıştır.”

- Cumhuriyet Vakfı Başkanvekili Ali Sirmen



“Cumhuriyet’in 50. yıldönümünde de buradaydım. Cumhuriyet’e yeni girmiştim. 48 yıldır burada devam ediyorum. Yeni özgürlükleri, kazanımları savunmaya başladı Cumhuriyet. Cumhuriyet’in yanı sıra sosyal devleti, hukuk devleti, laikliği savundu. Gazeteye adını veren Mustafa Kemal’di ve gazetenin görevi adı gibi Cumhuriyeti savunmaktır. Cumhuriyet zor günlerden geçiyor ama henüz teslim olmadı.”

- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen

“1923’ten itibaren bugüne kadar bir çınar ağacının gölgesindeyiz. Bu çınar ağacının Türkiye’nin tarihine sahip olan her bir dalı, gelecek kuşaklar için bir mirastır. O çınar yaşadıkça Cumhuriyet yaşayacaktır. Cumhuriyet yaşadıkça o çınar daha da köklenecek.”

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

“Nice ikinci yüz yıllara diyoruz. Başarılar diliyorum. Hayırlı olsun.”

- CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka

“Türkiye’nin Türk basının çınarı olan Cumhuriyet gazetesinin 98’inci yıldönümünü kutlamak için buradayız. Cumhuriyet gazetesi ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini vermiş olduğu bir gazete. O yüzden de ilk günden beri Atatürk ilke ve inkılaplarının aydınlattığı yolda kararlı adımlarla yürümeye devam ediyor. Cumhuriyet gazetesi kadın haklarının, demokrasinin, eşitliğin, insan haklarının yılmaz savunucusu ve halkın haber alma özgürlüğünün, daim basın özgürlüğü çerçevesinde objektif bilgi almasının da bir teminatı. Hiçbir dönem, hiçbir devrin iktidarına, hiçbir devrin partisine yakın durarak değil, gücünü halktan alarak bugünlere geldi. İyi ki Cumhuriyet var. İyi ki Cumhuriyet okurları var. Sen çok yaşa Cumhuriyet!”

- CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer

“İsmini bizzat Atatürk’ün koyduğu, bugüne kadar hep Atatürk devrimlerinin, cumhuriyetimizin, ilkelerimizin, demokrasinin, özgürlüklerin yılmaz savunucusu olan ve benim de gazeteciliğe ilk adımımı attığım bu gazetenin 98’inci yaşı kutlu olsun. Cumhuriyet bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Atatürk’ün izinde olmaya devam edecek. Cumhuriyet çok badireler atlattı, bu ilkeleri savunmak uğruna çok kalemini kaybetmek zorunda kaldı. Her iktidar Cumhuriyet’i hedef aldı. Yılmadı, bundan sonra da yılmayacak. Nice 98 yıllara.”

- Yazarımız Işık Kansu

“Bu güzel binayı Cumhuriyetçilere, okurlara, çalışanlara devretmenin müthiş bir gururunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer ve diğer konuklarımız, belediye başkanlarımız, okurlarımız, destekçilerimiz sağ olsunlar bugün bizi yalnız bırakmadılar. 7 Mayıs bizim Cumhuriyet Bayramı’mız.”

- Yazarımız Mustafa Balbay

“Cumhuriyet gazetesi 100’üncü yılına giriyor. Bizde 100’üncü yılına giren kurum sayısı fazla değil. Hayatımda üç Cumhuriyet var: Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet gazetesi ve Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet gazetesi yaşam biçimimiz olmuş, yaşam değerlerimizi temsil eden bir yayın organı. Bizim için bir yaşam atmosferi. Yaşasın Cumhuriyet!”

- Yazarımız Barış Doster

“Cumhuriyet gazetesinin kuruluşunun 100’üncü yılına giden bir süreçte aynı zamanda Cumhuriyet gazetesinin Cumhuriyet ile neredeyse yaşıt, anlamdaş, özdeş ve ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ürünü bir grup olduğunu düşünürsek, Ankara’da, Çankaya’da, Abidin Daver isimli bir sokakta, kendi mülkünde gazetecilik faaliyetlerine devam etmesi Cumhuriyet’in gazete olarak gücünü gösterir. Türkiye Cumhuriyeti’nin de kuruluş değerleriyle yönetilmesi yönünde Cumhuriyet gazetesinin ne kadar değerli bir kurum olduğunun bir kanıtıdır bu. Her anlamda yaşasın Cumhuriyet!”

KUTLAMA MESAJLARI

Yıldönümümüz nedeniyle gelen konuklarımıza soprano Öykücan Yavşan ve piyanist Tuğçe Dağlı müzik dinletisi yaptı. Ayrıca, birçok isimden kutlama mesajları da geldi. CHP genel başkan yardımcıları Seyit Torun, Ali Öztunç, Ahmet Akın, Lale Karabıyık, Bülent Kuşoğlu, CHP Grup başkanvekileri Özgür Özel ve Engin Altay; CHP Yüskek Disiplin Kurulu Başkanı Uğur Bayraktutan, CHP milletvekilleri Servet Ünsal, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Tahsin Tarhan, Sibel Özdemir, Fikret Şahin, Ömer Fethi Gürer, Orhan Sümer, Gökhan Zeybek, Jale Nur Süllü, Kani Beko, Süleyman Girgin, Ali Şeker, Burhanettin Bulut, Hüseyin Yıldız, İlhami Özcan Aygun, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın, Atila Sertel, Barış Karadeniz, Sezgin Tanrıkulu, Kadim Durmaz, Mehmet Göker, Polat Şaroğlu, Candan Yüceer, Erkan Aydın, Gürsel Tekin, Mahmut Tanal, Ayhan Barut, Tuncay Özkan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, emekli Danıştay Başkanı Nuri Alan, eski CHP Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı, TÜRK-İŞ / BASIN-İŞ Sendikası Genel Başkanı Savaş Nigar, Ankara Barosu Başkanı Av. Mehmet Eren Turhan ve tiyatro sanatçısı Rüştü Asyalı gazetemize tebrik mesajı gönderdi.

ÇİÇEK VE ÇELENK GÖNDERENLER

Ankara Büromuzun yeni binasının önü ise kutlama için gönderilen çiçeklerle süslendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sosyal Demokrasi Derneği, Eğitim-iş Genel Merkezi, Beylikdüzü Belediyesi, CHP genel başkan yardımcıları, yazarımız Nergis Şimşek, yazar Osman Selim Kocahanoğlu, Prof. Dr. Kamil Yazıcıoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ataşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi, Tez-Koop-İş Sendikası, Türk-İş, Türk-İş Basın / İş Sendikası, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Disk Genel-İş sendikası Genel Yönetim Kurulu, Radyo Harman 107.6, CHP Yüksek Disiplin Kurul Üyesi Aydın Aygün, City Gross Kurucusu Ramazan Gülhan, İlerici Kadınlar Derneği Başkanı, ÇYDD Ankara Şubesi, Veteriner Hekimler Derneği, Gani Aşık, Eğitim-İş Ankara 3 No’lu şube, Dil Derneği ve eski çalışanımız Cumali Tuncay gazetemizin Ankara Bürosu’nun yeni binasının açılışına çiçek ve çelenk gönderdi.

Açılış töreninde; Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun, Başkanvekili Ali Sirmen, Genel Sekreter Işık Kansu, Genel Sayman Hüseyin Yıldız, Yönetim Kurulu üyeleri Şükran Soner, Özalp Birol, Hamdi Yaver Aktan, Birol Başaran, Mustafa Balbay, Yenigün Haber Ajansı Başkanvekili Adnan Aslan, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Selçuk Özer, Genel Yayın Yönetmenimiz Arif Kızılyalın, Yazıişleri Müdürümüz İklim Öngel, Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş, İzmir Temsilcimiz Tuncay Mollaveisoğlu, yazarlarımız Miyase İlknur, Barış Doster, Nergis Şimşek, Cumhuriyet Portal Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi, Kitap Eki Yönetmeni Gamze Akdemir, Pazar Eki Yönetmeni Deniz Ülkütekin, Reklam Müdürü Esra Bozok, Teknoloji yazarı Sercan Çalbak ve Ankara İdare Müdürü Mahmut Soyuer konuklarla bir araya geldi.