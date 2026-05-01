Cumhuriyet alandan aktardı... Kadıköy'de 1 Mayıs: On binler Rıhtım'a akın etti

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’nin dört bir tarafında çeşitli etkinliklerle kutlandı, yapılan basın açıklamaları ile hak talepleri iktidara bir kez daha iletildi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla sendikalar, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve emekçiler Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan da alandaydı.

Mitinge katılan yurttaşlar, "Yaşasın 1 Mayıs", "Dünya yerinden oynar işçiler birlik olsa" ve "İşçiler birleşir, bu düzen değişir" sloganlarını attı. Mitingte "Halkın ekmeğidir adalet", "Emeğin hakkı için birleşelim, değiştirelim", "Kadın emeğine güvence", "Sosyalizm de ısrar, insan olmakta ısrar", "Gelirde adalet, vergide adalet", "Emek kazanacak, Türkiye kazanacak", "Şüpheli kadın ölümleri aydınlatılsın", "İşçiler birleşin, iktidara yerleşin", "Rojin için adalet" ve "Savaşlara, NATO'ya, emperyalizme, burjuvaziye geçit yok" şeklinde döviz ve pankartlar taşıdı.

İşte Kadıköy ve çevresinde bugün yaşananlar...

15.41 I SENDİKA BAŞKANLARI: 'BU DÜZENİ BİZ DEĞİŞTİRECEĞİZ'

Sendika başkanlarının okuduğu ortak basın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

“Biz bu ülkenin tüm yükünü omuzlarında taşıyanlarız. Biz çalışan, üreten ama hakkını alamayanlarız. Biz emeğimizin hakkını istiyoruz. Biz gelirde, vergide ve ülkede adalet istiyoruz. Biz barış içinde, kardeşçe yaşamak istiyoruz. Biz yasakların, baskıların değil, gerçek bir demokrasinin olduğu bir ülke istiyoruz. Ve bugün burada sadece talep etmek için değil ortak bir iddiayı haykırmak için 1 Mayıs alanlarında toplandık. Bu düzeni biz değiştireceğiz. Birleşeceğiz ve değiştireceğiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.”

15.15 | "GÜVENCESİZ İŞLERDE UZUN SAATLER BOYUNCA ÖLÜMÜNE ÇALIŞMAYA SON VERECEĞİZ"

Mitingde konuşan KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, şunları söyledi:

"Bugün burada savaşın, sömürünün ve adaletsizliğin karanlığına karşı yeryüzünün dört bir yanında olanlarla alanlarda dolu alanları dolduran milyonlarla aynı umut ve kararlılıkla buluştuk. Bugün burada da yalnız değiliz geçmişin direnişi, bugünün mücadelesi ve yarının düşleriyle yan yanayız. Bu düşü bizimle paylaşan ülkemizin 93 noktasında 1 Mayıs alanlarını dolduran yoldaşlarımızla işçilerle, emekçilerle, kadınlarla, gençlerle birlikteyiz.

Dünyanın emekçileriyle, işçilerle, işçileriyle yan yanayız ve bizler kimleriz? Bizler işçileriz, kamu emekçileriyiz, mühendisleriz, mimarlarız, şehir plancılarıyız, hekimleriz. Biz emeklileriz, gençleriz, kadınlarız yani biz bu ülkenin tüm yükünü omuzlarında taşıyanlarız. Biz bu ülkenin tüm değerlerini, güzelliklerini yaratanlarız. Biz çalışan, üreten ama hakkını henüz alamamış olanlarız ama alacağız, başka yolu yok diyenleriz. Biz evde, işte, tarlada emeği görünmeyen kadınlarız. Biz emeğimizin hakkını istiyoruz, biz gelirde adalet istiyoruz, vergide adalet istiyoruz.

Bizler yasakların, baskıların değil, gerçek bir demokrasinin olduğu bir ülke istiyoruz ve bugün burada sadece talep etmek için değil, ortak bir iddiayı haykırmak için 1 Mayıs alanlarında toplandık. Nedir o da? Bizler diyoruz ki, değiştireceğiz değiştirecek gücümüz var gücümüz birlikteliğimizde, bizler değiştireceğiz. Güvencesiz işlerde uzun saatler boyunca ölümüne çalışmaya son vereceğiz. Değiştireceğiz ve insan onuruna yakışır, ücretleri alıncaya kadar, insanca bir yaşamı kuruncaya kadar mücadele edeceğiz. Gelirde, vergide adaletli bir düzeni kendi ellerimizle oluşturacağız. And olsun ki çocuklarımız, okullarımız, sağlık kurumlarımız, öğrencilerimizin ve emekçilerin şiddete maruz kalacağı yerler olmaktan çıkacak. Yaşasın 1 Mayıs!"

15.00 | "HALKIN SANDIKTA ORTAYA KOYDUĞU İRADENİN YOK SAYILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da şunları kaydetti:

"Emeklilere saygı göstermeyi direne direne öğreteceğiz. İnsanca yaşam hakkını omuz omuza kazanacağız. Doğamızı talancılardan, kentlerimizi rantçılardan hep beraber koruyacağız. Varsın baskıyı artırsınlar, varsın hapishaneleri doldursunlar, varsın yargıyı talimatla yönetsinler biz işçiler, emekçiler, emekliler, gençler, kadınlar biz buradayız ve buradan ilan ediyoruz, 'Durduramayacaklar halkın coşkun akan sesini.'

Onlar tek kişinin kararıyla asgari ücreti belirlesinler biz örgütlenerek asgari ücret dayatmasını yıkacağız. Emeğimizi değersizleştiren ve görünmez kılmaya çalışan sistemin karşısına dikilerek daha fazla istihdam, güvenceli iş ücretli eşitlik için mücadele edeceğiz. Onlar sendikal haklarımızı gasp etsin biz daha fazla örgütleneceğiz. Onlar grevleri yasaklasın biz grev hakkımıza sahip çıkacağız. Onlar bizi işten atmakla ihraçlarla korkutmaya çalışsın biz emekçiler, onurumuzu ve haklarımızı birlikte savunacağız. Geri döneceğiz ve biz kazanacağız. Halkın sandıkta ortaya koyduğu iradenin yok sayılmasına izin vermeyeceğiz. Seçilmiş yerel yöneticilerin yerini kayyumların atanmasına hep beraber karşı duracağız. Seçme ve seçilme hakkımızı ve yerel demokrasiyi hep birlikte savunacağız."

14.45 | "ONLAR İNANÇLAR ÜZERİNDEN BİZİ BÖLMEK, PARÇALAMAK İSTERKEN BİZ DAHA FAZLA LAİKLİK DİYECEĞİZ"

TTB İkinci Başkanı Dr. Mualla Pınar Saip de şöyle konuştu:

"İstiyorlar ki hayatımızın her alanına onlar karar versin, ne yiyeceğimize, ne içeceğimize, ne giyeceğimize, nasıl yaşayacağımıza, hangi sendikaya üye olacağımıza ve hatta kimi seçeceğimize, karar vermek isteyenlere buradan 1 Mayıs alanlarından cevap veriyoruz, 'Hayır, hayır, hayır.' Kendi hayatımız, ülkemiz, geleceğimiz hakkında karar verecek olan biziz ve örgütlü bir haktan daha büyük bir güç yoktur. Haklarımızı güçlendirmenin de tek yolu örgütlenmektir, başka yol yoktur. Haklarımızı da, adaleti de, demokrasiyi de, barışı da, laikliği de, memleketi de, biz işçiler, emekçiler, gençler, kadınlar birlikte savunacağız. Amerikan emperyalizmi ve İsrail'in haksız, hukuksuz savaşlarına karşı tüm halklar omuz omuza duracağız.

Bölgemizin kaderini monarşiler, sultanlar, diktatörler, baskıcı rejimler olmadığını omuz omuza vererek göstereceğiz. Her yerde ama her yerde işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin özgürlük ve eşitlik taleplerinin yanında olacağız, enternasyonalist dayanışmayı yükselteceğiz, halkların omuz omuza mücadelesini büyüteceğiz. Barışı ve demokratik toplumu biz inşa edeceğiz. Kardeşliğe biz sahip çıkacağız. Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümünü biz Türkiye halkları birleşerek sağlayacağız. Onlar inançlar üzerinden bizi bölmek, parçalamak isterken biz daha fazla laiklik diyeceğiz."

14.30 | "BİZ BU DÜZENİ DEĞİŞTİRECEK İRADEYE DE KARARLILIĞA DA UMUDA DA SAHİBİZ"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Emperyalistler ve işbirlikçileri bölgemize savaş, diktatörlük, saltanat dayatırken, laik, demokratik, tam bağımsız bir cumhuriyeti, emeğin cumhuriyetini hep beraber kuracağız. Biz bu düzeni değiştirecek iradeye de kararlılığa da umuda da sahibiz. Biz emekçiler adaletli bir düzeni, barışı ve demokrasiyi kuracak güçteyiz ve tarihimizden biliyoruz ki gücümüz birliğimizden gelir.

1 Mayıs Marşı'mızda hep bir ağızdan söylediğimiz gibi, 'Mutlu bir hayat filizlenir kavganın ufuklarından yeter ki birleşelim, yeter ki örgütlenelim. Nerede olursak olalım, hangi iş kolunda olursak olalım yakamızın rengi ne olursa olsun yan yana gelelim örgütlenelim. Nerede olursan ol içeride, dışarıda, derste, sırada yürü üstüne üstüne tükür yüzüne celladın, fırsatçının, fesatçının, hainin dayan kitap ile' Kitapla, tırnakla, işle, düşle, umutla birleşeceğiz, direneceğiz ve mutlaka kazanacağız.

1 Mayıs Meydanı'nda hep birlikte söz verelim, adalet için, barış ve kardeşlik için, gerçek bir demokrasi için birleşecek miyiz? Hırsızlara, zalimlere, diktatörlere karşı direnecek miyiz? Hakkımızı, hukukumuzu, özgürlüğümüzü, Taksim 1 Mayıs alanımızı, yurdumun mutlu günlerini kazanacak mıyız? Yaşasın 1 Mayıs!"

14.15 | "GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR" MESAJI

Sahnedeki açılış konuşmalarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na selam ve dayanışma mesajları gönderildi.

Tutuklu gazeteciler Merdan Yanardağ, Alican Uludağ, Nedim Oruç, İsmail Arı ve Pınar Gayip adına gönderilen mesaj "Gazetecilik suç değildir" sözleriyle paylaşıldı.

14.00 | ARZU ÇERKEZOĞLU KALABALIĞA SESLENDİ

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yoğun yağış altında kalabalığa seslendi.

13.47 | ÖZGÜR ÖZEL VE TUNCER BAKIRHAN DA ALANDAYDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan da Kadıköy 1 Mayıs alanındaydı.

13.10 | "EKREM İMAMOĞLU’NA SELAM OLSUN" ANONSU

Bir yurttaşın taşıdığı Ekrem İmamoğlu posterinin görülmesinin ardından kürsüden “Ekrem İmamoğlu’na selam olsun” diye anons yapıldı.

Ardından, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolarla bütünleşen “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz” şarkısı çalındı.

12.30 | KADIKÖY'DE "YUSUF TEKİN İSTİFA" SLOGANLARI

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, "Yusuf Tekin istifa” sloganları" atarak alana geldi.

12.15 | KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ TAMAMLANDI

Kadıköy'deki kortej yürüyüşü tamamlandı. Polis aramasından geçerek alana girişler başladı. Alan tamamen polis bariyerleriyle çevrildi.

12.10 | KORTEJDE MEHMET TÜRKMEN DE UNUTULMADI

Tutuklu sendikacı Mehmet Türkmen 1 Mayıs kortejinde unutulmadı.

11.50 | KADIKÖY'DE UZUN DİSK KORTEJİ

Rıhtım Meydanı'na yürüyen uzun DİSK korteji böyle görüntülendi...

11.45 | KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ RESMEN BAŞLADI

Söğütlüçeşme'den Rıhtım'a kortej yürüyüşü "Yaşasın 1 Mayıs" sloganlarıyla başladı.

11.35 | HAYDARPAŞA'DA BANDO EŞLİĞİNDE YÜRÜYÜŞ

Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde toplanan 1 Mayıs korteji marşlar ve bando eşliğinde yürüdü.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun aralarında olduğu grup alandaydı.

11.07 | DİSK GENEL-İŞ KADIKÖY'DEYDİ

Kadıköy'de 1 Mayıs öncesi DİSK Genel-İş üyesi işçiler, Tıbbiye Caddesi'nde 1 Mayıs kortejindeki yerini aldı. İşçiler yürüyüş öncesi sloganlarla bekleyişini sürdürdü.

11.05 | KORTEJ GÜZERGAHINA POLİS BARİYERİ

Kortejin yürüyeceği güzergah, polis bariyerleriyle çevrelendi. Polisin belirleyip sınırlandırdığı alan içinde yürüyüş gerçekleşti.

Bir grup ise yürüyüşün başlamasını, davul ve zurna eşliğinde halay çekerek bekledi.

11.00 | ÇOK SAYIDA SENDİKA VE DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTÜ RIHTIM'A YÜRÜDÜ

Çok sayıda siyasi parti, sendika, demokratik kitle örgütü ve yurttaş Rıhtım’a doğru harekete geçti.

10.57 | RIHTIM ÖNCESİ ÜST ARAMASI

Söğütlüçeşme’den Rıhtım’a yürüyecek olan kortejin bulunduğu eylem alanına girişlerde polisler üst ve çanta araması yapıldı.

10.55 | TARAFTAR GRUPLARI DA MEYDANDAYDI

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı da Söğütlüçeşme'deki kortejde yer alanlar arasındaydı.

10.35 | KORTEJLER ALANA YÜRÜDÜ

Emekçiler, Kadıköy Rıhtım Meydanı'na doğru pankart ve dövizlerle yürüdü. İşçilerin dövizlerinde "İnsanca onurlu bir yaşam için yaşasın 1 Mayıs" mesajı öne çıktı.

10.25 | POLİSTEN YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

1 Mayıs Emekçiler Günü’nde yurttaşlar günün erken saatlerinde alanlara çıkmaya başladı. Kadıköy’de toplanmaya başlayan yurttaşlar şarkılar eşliğinde bekleyişini sürdürdü. Söğütlüçeşme'ye giden yol boyunca polisin yoğun güvenlik önlemi alması dikkat çekti.

FARKLI GRUPLAR DA KORTEJDEYDİ

Emek, adalet, barış ve demokrasi talepleri; atılan sloganlarla, açılan pankartlarla, taşınan dövizlerle, yapılan açıklamalarla bir kez daha dile getirildi.

Yıl içerisinde yapılan eylemlerde dile getirilen konulara bir kez daha dikkat çekildi:

Enflasyon karşısında eriyen ücretler, güvencesiz çalışma koşulları, insanca yaşam sağlayacak ücret, vergi adaleti, sendikal hakların güvence altına alınması, kayyım uygulamalarına son verilmesi, yargı bağımsızlığının sağlanması, demokratik hakların genişletilmesi, kadınlara yönelik eşitsizlik ve şiddetin sona erdirilmesi, emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi, gençlerin geleceksizlik sorununa çözüm bulunması ve doğa talanına karşı ekolojik dengenin korunması.