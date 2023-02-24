Cumhuriyet araştırdı: Afet bölgesi Malatya'da konut fırsatçılığı

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 15:03

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 18:12

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden sonra binlerce bina yıkılırken ayakta kalan binaların çoğunluğu ağır hasar alarak içinde yaşanılamaz hale geldi.

Hatay’ın Defne ve Samandağ ilçelerinde geçen hafta meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerden sonra ise bir önceki depremlerde yıkılmayan binalar da yıkıldı.

Depremde binaların yıkılmasıyla beraber afet bölgesindeki bazı illerde satılık konutların kiralık ve satılık ücretlerinde değişiklik yapıldığı fark edildi.

Fiyat değişikliği yapan binalardan biri olan Malatya Life Rezidans’ın, 15 Şubat’ta 4 milyon 600 bin lira olan daire ücretinin 5 milyon liraya yükseltildiği görüldü.

“KRİZİ FIRSATA ÇEVİRMEK İSTİYORLAR”

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, rezidans tarzı yeni yapıların eskisi kadar rağbet görmediğini söyledi. Özgül, sözlerine şöyle devam etti:

“Yeni yerleşim yeri olan Fahri Kayahan, Barguzu ve Yakınca mahalleleri ister istemez depremden zarar gördüğü için insanlar artık o binalara artık rağbet etmiyor. Şu an rağbet gören yerler TOKİ. Cennet, Fırat mahalleleri ve Gelincik Tepesi etrafında yapılan TOKİ’lere bir akım var. Bazı fırsatçılar, krizi fırsata çevirmek istiyorlar. Geçmişte kiralar 1200-1300 lirayken bugün 6-8 binlerden bahsediliyor. Bu konuya devletin yetkililerinin mutlaka müdahale etmeleri gerekiyor...”

“BAKANLIĞIN EL ATMASI LAZIM”

Öte yandan, yurttaşların depremden korktukları için güvenli yerler aradıklarını, ancak fırsatçıların bu durumu suistimal ettiğinin altını çizen Özgül şu ifadeleri kullandı:

“Bu durumu fırsata çevirmek isteyen bazı ev sahipleri var. Bunların önüne geçilmesi için devletin idarecileri, özellikle Ticaret Bakanlığı’nın el atması lazım. Bu kadar artışın olmaması gerekir. 1 ay önce bin 500 liralık konut için şu an 7-9 bin lira kira isteyen var. Vatandaş da tutmaya çalışıyor. Ne yapsınlar; dışarıda kalacağıma evi kiralarım diyor.”

“Ayrıca insanlar TOKİ’deki dairesinin satıp başka şehre gitmeye çalışıyor. 700-800 bin liralık daireye şu an 3-4 milyon istenmektedir. Bu konuya acilen bir çözüm bulunması gerekiyor. Özellikle Ticaret Bakanlığı’nın bu işe el atması gerekiyor. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum, ilimizde veyahut deprem bölgesindeki ilan sitelerinde eski konutların ilanlarının kaldırılması gerekiyor. Yani satılık ve kiralık ilanlarının şu an verilmemesi gerekiyor...”

“İLAN ALMIYORUZ”

Gün içerisinde 10-15 kişinin şikayette bulunmak için kendisini aradığını söyleyen Özgül, “Tespit ettiklerimizi Ticaret Bakanlığı’na bildiriyoruz. Fakat bazıları da ilan açmadan gizli bir şekilde kiraya vermeye çalışıyor. Bu kişilerin tespitini yapamıyoruz. Emlakçı arkadaşlarımızla şöyle bir karar aldık; şu aşamada, Malatya’da satılık ve kiralık konut ilanı almayacağız. Saha çalışması bittikten ve hasar tespiti yapıldıktan sonra ilanlarını vermeye çalışacaklar” dedi.

Bakanlıktan henüz talepleriyle ilgili dönüş almadıklarını ifade eden Özgül, yurttaşların bu kargaşada bir an önce evini satıp başka kentlere gitmeye çalıştıklarını belirtti.

Özgül, sözlerini şöyle noktaladı:

“Malatya emlakçıları, piyasa değerinden fazla olan konutu satmak veya kiralamak isteyen vatandaşların ilanlarını kesinlikle almamakta. Deprem bölgesi ve dışındaki emlakçıların da aynı hassasiyetle çalışmaları gerekiyor. Fiyatların artırılmaması gerekiyor.”

“EV SAYISI ÇOK AZ”

Sağlam binalar çok az olduğu için kiraların arttığını söyleyen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Fiyatlarda artış var ama insanlar sağlam binalara dahi girmiyor. Fiyatlar birkaç gün sonra belli olur. Şu anda komisyonlar çalışıyor. Buna bir sınırlandırma getirilmesi lazım. Zaten ev sayısı çok az. Kiralık evlere de ciddi şekilde düzenleme yapmak lazım. Yani kimsenin inisiyatifine bırakılmaması lazım. Özellikle deprem döneminde bu konteyner kentler hızlı kurulabilirse söz konusu fiyat artışının önüne geçilebilir” dedi.

“FİYATLARIMIZ DEĞİŞMEDİ...”

Malatya’da 0,69 faiz ile eksper fiyatı 3 milyon liraya kadar olan konutlara 2 milyon lira kredi verdiklerini dile getiren Malatya Park Life yetkilisi ise, “Biz o kredilere uyması için 2 hafta boyunca fiyatlarımızı biraz geriye çektik. Normal fiyatlarımız zaten bunlardı. Fiyatlarımız değişmedi” dedi.

Bahse konu olan dairenin fiyatının önceden de 5 milyon lira olduğunu ifade eden yetkili, “Devletin açıkladığı kredilere uygun olsun diye fiyatları 2 haftalığına geri çektik ve daha sonra normal fiyatına getirdik. Bunun haricinde ise 6’ncı kata kadar fiyatlarımızı biraz uygun tutuyoruz. 6’ncı kattan sonra biraz yüksek tutuyoruz çünkü önümüzde alışveriş merkezi var. Alışveriş merkezinin üstünde olanlar daha yüksek fiyatlı. Fiyatların değişiklik göstermesinin sebebi bu” dedi.