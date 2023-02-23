Son Dakika... Malatya'da peş peşe deprem!

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 14:15

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 14:55

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerene göre, Malatya'nın Darende ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 11.26 km olarak ölçüldü.

İKİNCİ DEPREM 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ise ikinci bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 4.4 olarak ölçülen depremin derinliği ise 6.97 km olarak bildirildi.