Son Dakika... Malatya'da peş peşe deprem!

Son dakika gelişmesi... Malatya'nın Darende ve Doğanşehir ilçelerinde peş peşe 3.9 ve 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 14:15
Son Dakika... Malatya'da peş peşe deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerene göre, Malatya'nın Darende ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Depremin derinliği ise 11.26 km olarak ölçüldü.

İKİNCİ DEPREM 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ise ikinci bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 4.4 olarak ölçülen depremin derinliği ise 6.97 km olarak bildirildi.


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