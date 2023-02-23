Son Dakika... Malatya'da peş peşe deprem!
Son dakika gelişmesi... Malatya'nın Darende ve Doğanşehir ilçelerinde peş peşe 3.9 ve 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerene göre, Malatya'nın Darende ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 11.26 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 23, 2023
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Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Darende (Malatya)
Tarih:2023-02-23
Saat:13:58:24 TSİ
Enlem:38.392 N
Boylam:37.506 E
Derinlik:11.26 km
Detay:https://t.co/7KE5twaM01@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İKİNCİ DEPREM 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ise ikinci bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 4.4 olarak ölçülen depremin derinliği ise 6.97 km olarak bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 23, 2023
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Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2023-02-23
Saat:14:41:42 TSİ
Enlem:38.074 N
Boylam:37.764 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/KL4YoXP1WY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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