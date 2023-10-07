Cumhuriyet aydını Bahriye Üçok anıldı

Yayınlanma: 07.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.10.2023 - 03:00

Devrimci Cumhuriyet aydını, ödünsüz laiklik savunucusu ve gazetemizin yazarı Doç. Dr. Bahriye Üçok, 6 Ekim 1990’da evine gönderilen bombalı paket ile yaşamdan koparıldı. Üçok, katledilişinin 33. yılında, Ankara’daki Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan gömütü başında anıldı.

Burada konuşan 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, Üçok’un, gericiliğin ilk hedefinin kadınlar olduğunu vurguladığını belirterek Sarıhan, “Cumhuriyetin ikinci yüzyılını karşılarken, irtica yeniden tırmanıyor” dedi.

ADD Genel Başkan Yardımcısı Safa Yenice ise Üçok’un 1968’de tarikatlara ilişkin “Bunlar rejim karşıtı çalışmalardır. Diyanet’in buna engel olması gerekir” sözlerini anımsatarak “Bu uyarılar ciddiye alınmadı ve sonunda 15 Temmuz 2016’da FETÖ darbe girişimi yaşandı. Göz yumulan siyasal İslamcılar, hukuku ve yasakları tanımadan toplumu dönüştürmeye çalışıyor” dedi.

Bu arada 29 Ekim Kadınları Derneği dün “Bahriye Üçok’un Laiklik Mücadelesi, Dünyada Tırmanan Kökten Dincilik” paneli de düzenledi. Şenal Sarıhan, Pakistanlı Bushra Khaliq, Cezayirli Cherifa Kheddar ve Malili Nana Aicha Cisse de konuşmacı olarak yer aldı.