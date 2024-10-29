Cumhuriyet Bayramı Gaziemir'de coşkuyla kutlanacak

Gaziemir Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, yüzlerce kişinin katılacağı Harmandalı Gösterisi ile başlayacak ve ardından Cumhuriyet Korteji ile devam edecek. Kutlamaların finalinde Ceylan Ertem, vereceği konserle bayram coşkusunu zirveye taşıyacak.

Cumhuriyet Bayramı Gaziemir'de coşkuyla kutlanacak
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2024 - 04:00

29 Ekim’de Festival Alanı’nda saat 14.00’te başlayacak olan Harmandalı Gösterisiyle başlayan kutlamalar, 19.30’da Gaziemir Belediyesi önünden yürüyüşle sürecek. Marşlarla coşku dolu kortejin ardından, saat 20.30’da Ceylan Ertem sahne alacak.

Etkinlik alanında bayraklar ve Atatürk posterleri eşliğinde binlerce kişi, sanatçının sevilen şarkılarına hep birlikte eşlik edecek.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, tüm vatandaşları Cumhuriyetimizin 101. yılını birlikte kutlamaya davet ederek, “Bu coşkuyu tüm hemşehrilerimizle paylaşmak istiyoruz,” dedi.


Etiketler: #Cumhuriyet #Gaziemir #Gaziemir Belediyesi

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