Cumhuriyet Bayramı Gaziemir'de coşkuyla kutlanacak

Yayınlanma: 29.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.10.2024 - 04:00

29 Ekim’de Festival Alanı’nda saat 14.00’te başlayacak olan Harmandalı Gösterisiyle başlayan kutlamalar, 19.30’da Gaziemir Belediyesi önünden yürüyüşle sürecek. Marşlarla coşku dolu kortejin ardından, saat 20.30’da Ceylan Ertem sahne alacak.

Etkinlik alanında bayraklar ve Atatürk posterleri eşliğinde binlerce kişi, sanatçının sevilen şarkılarına hep birlikte eşlik edecek.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, tüm vatandaşları Cumhuriyetimizin 101. yılını birlikte kutlamaya davet ederek, “Bu coşkuyu tüm hemşehrilerimizle paylaşmak istiyoruz,” dedi.