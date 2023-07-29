Cumhuriyet bölgeden bildiriyor: Akbelen'de sert müdahale!

Yayınlanma: 29.07.2023 - 10:26

Güncelleme: 29.07.2023 - 10:31

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı’nda ağaç katliamına karşı başlayan direniş 6'ncı gününde.

Sabah saatlerinde direniş bölgesini ablukaya alan jandarma ve polis, yaşam savunucularına çok sert müdahalede bulundu.

Yurttaşlara TOMA ve biber gazıyla sert müdahalede bulunulurken, 20 yaşam savunucusu da gözaltına alındı.

Direniş alanında yaşananları takip eden Cumhuriyet'in objektifine yansıyan o anlar ise, müdahalenin boyutunu gözler önüne serdi.