Cumhuriyet coşkusu OMÜ’de: Cumhuriyet Kadınları Bandosu sahadaydı

Türkiye’de kurulan ilk üniformalı Cumhuriyet Kadınları Bandosu olma özelliği taşıyan takım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve engelli bireylere yönelik farkındalığını artırma etkinlikleri kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi yerleşkesinde gösteri düzenledi.

Cumhuriyet Kadınları Bando takımına ellerinde Türk bayrakları ve “Yaşasın Cumhuriyet” pankartları ile katılan yurttaşlar, OMÜ Eğitim Fakültesi’nden yaşam merkezinin önüne kadar olan mesafeyi, marşlar söyleyerek kat etti. Bando sesleri ve marşlarla eğlenceli anlar yaşayan çocuklar, “Cumhuriyet Bayramı” coşkusunu doyasıya yaşadı.