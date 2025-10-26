Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cumhuriyet coşkusu OMÜ’de: Cumhuriyet Kadınları Bandosu sahadaydı

Cumhuriyet coşkusu OMÜ’de: Cumhuriyet Kadınları Bandosu sahadaydı

26.10.2025 04:00:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
Takip Et:
Cumhuriyet coşkusu OMÜ’de: Cumhuriyet Kadınları Bandosu sahadaydı

29 Ekim kutlamaları kapsamında OMÜ’de sahne alan Türkiye’nin ilk üniformalı Cumhuriyet Kadınları Bandosu, marşlar ve Türk bayrakları eşliğinde Cumhuriyet coşkusunu kampüse taşıdı.

Türkiye’de kurulan ilk üniformalı Cumhuriyet Kadınları Bandosu olma özelliği taşıyan takım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve engelli bireylere yönelik farkındalığını artırma etkinlikleri kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi yerleşkesinde gösteri düzenledi.

Cumhuriyet Kadınları Bando takımına ellerinde Türk bayrakları ve “Yaşasın Cumhuriyet” pankartları ile katılan yurttaşlar, OMÜ Eğitim Fakültesi’nden yaşam merkezinin önüne kadar olan mesafeyi, marşlar söyleyerek kat etti. Bando sesleri ve marşlarla eğlenceli anlar yaşayan çocuklar, “Cumhuriyet Bayramı” coşkusunu doyasıya yaşadı.

İlgili Konular: #Cumhuriyet #Samsun #Ondokuz Mayıs Üniversitesi