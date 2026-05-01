Cumhuriyet dakika dakika aktarıyor... Kadıköy'de 1 Mayıs: Polisten yoğun güvenlik önlemi!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’nin dört bir tarafında çeşitli etkinliklerle kutlanacak, yapılan basın açıklamaları ile hak talepleri iktidara bir kez daha iletilecek.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla sendikalar, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve emekçiler Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda bir araya gelecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de saat 12.00 sıralarında alana gelmesi bekleniyor.

İşte Kadıköy ve çevresinde anbean yaşananlar...

10.25 | POLİSTEN YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

1 Mayıs Emekçiler Günü’nde yurttaşlar günün erken saatlerinde alanlara çıkmaya başladı. Kadıköy’de toplanmaya başlayan yurttaşlar şarkılar eşliğinde bekleyişini sürdürüyor. Söğütlüçeşme'ye giden yol boyunca polisin yoğun güvenlik önlemi alması dikkat çekti.

FARKLI GRUPLAR KORTEJDE OLACAK

Yapılacak açıklama öncesinde yurttaşlar iki ayrı koldan yürüyüş düzenleyecek. Bir kol Haydarpaşa’dan, diğer kol ise Söğütlüçeşme’den hareket ederek Rıhtım’da buluşacak.

Çeşitli meslek odaları, emekli sendikaları ve farklı toplumsal grupların da kortejlerde yer alması bekleniyor.

Emek, adalet, barış ve demokrasi talepleri; atılacak sloganlarla, açılacak pankartlarla, taşınacak dövizlerle, yapılacak açıklamalarla bir kez daha dile getirilecek.

Yıl içerisinde yapılan eylemlerde dile getirilen şu konulara bir kez daha dikkat çekilecek:

Enflasyon karşısında eriyen ücretler, güvencesiz çalışma koşulları, insanca yaşam sağlayacak ücret, vergi adaleti, sendikal hakların güvence altına alınması, kayyım uygulamalarına son verilmesi, yargı bağımsızlığının sağlanması, demokratik hakların genişletilmesi, kadınlara yönelik eşitsizlik ve şiddetin sona erdirilmesi, emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi, gençlerin geleceksizlik sorununa çözüm bulunması ve doğa talanına karşı ekolojik dengenin korunması.