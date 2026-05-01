Cumhuriyet dakika dakika aktarıyor... Kadıköy'de 1 Mayıs programı başladı: On binler Rıhtım'a akın etti

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’nin dört bir tarafında çeşitli etkinliklerle kutlanacak, yapılan basın açıklamaları ile hak talepleri iktidara bir kez daha iletilecek.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla sendikalar, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve emekçiler Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan da alanda...

İşte Kadıköy ve çevresinde anbean yaşananlar...

15.41 I SENDİKA BAŞKANLARI: 'BU DÜZENİ BİZ DEĞİŞTİRECEĞİZ'

Sendika başkanlarının okuduğu ortak basın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

“Biz bu ülkenin tüm yükünü omuzlarında taşıyanlarız. Biz çalışan, üreten ama hakkını alamayanlarız. Biz emeğimizin hakkını istiyoruz. Biz gelirde, vergide ve ülkede adalet istiyoruz. Biz barış içinde, kardeşçe yaşamak istiyoruz. Biz yasakların, baskıların değil, gerçek bir demokrasinin olduğu bir ülke istiyoruz. Ve bugün burada sadece talep etmek için değil ortak bir iddiayı haykırmak için 1 Mayıs alanlarında toplandık. Bu düzeni biz değiştireceğiz. Birleşeceğiz ve değiştireceğiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.”

14.15 | "GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR" MESAJI

Sahnedeki açılış konuşmalarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na selam ve dayanışma mesajları gönderildi.

Tutuklu gazeteciler Merdan Yanardağ, Alican Uludağ, Nedim Oruç, İsmail Arı ve Pınar Gayip adına gönderilen mesaj "Gazetecilik suç değildir" sözleriyle paylaşıldı.

14.00 | ARZU ÇERKEZOĞLU KALABALIĞA SESLENDİ

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yoğun yağış altında kalabalığa seslendi.

13.47 | ÖZGÜR ÖZEL VE TUNCER BAKIRHAN DA ALANDA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan da Kadıköy 1 Mayıs alanında.

13.10 | "EKREM İMAMOĞLU’NA SELAM OLSUN" ANONSU

Bir yurttaşın taşıdığı Ekrem İmamoğlu posterinin görülmesinin ardından kürsüden “Ekrem İmamoğlu’na selam olsun” diye anons yapıldı.

Ardından, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolarla bütünleşen “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz” şarkısı çalındı.

12.30 | KADIKÖY'DE "YUSUF TEKİN İSTİFA" SLOGANLARI

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, "Yusuf Tekin istifa” sloganları" atarak alana geldi.

12.15 | KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ TAMAMLANDI

Kadıköy'deki kortej yürüyüşü tamamlandı. Polis aramasından geçerek alana girişler başladı. Alan tamamen polis bariyerleriyle çevrildi.

12.10 | KORTEJDE MEHMET TÜRKMEN DE UNUTULMADI

Tutuklu sendikacı Mehmet Türkmen 1 Mayıs kortejinde unutulmadı.

11.50 | KADIKÖY'DE UZUN DİSK KORTEJİ

Rıhtım Meydanı'na yürüyen uzun DİSK korteji böyle görüntülendi...

11.45 | KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ RESMEN BAŞLADI

Söğütlüçeşme'den Rıhtım'a kortej yürüyüşü "Yaşasın 1 Mayıs" sloganlarıyla başladı.

11.35 | HAYDARPAŞA'DA BANDO EŞLİĞİNDE YÜRÜYÜŞ

Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde toplanan 1 Mayıs korteji marşlar ve bando eşliğinde yürüyor.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun aralarında olduğu grup alanda.

11.07 | DİSK GENEL-İŞ KADIKÖY'DE

Kadıköy'de 1 Mayıs öncesi DİSK Genel-İş üyesi işçiler, Tıbbiye Caddesi'nde 1 Mayıs kortejindeki yerini aldı. İşçiler yürüyüş öncesi sloganlarla bekleyişini sürdürüyor.

Kadıköy'de 1 Mayıs öncesi DİSK Genel-İş üyesi işçiler, Tıbbiye Caddesi'nde 1 Mayıs kortejindeki yerini aldı.

İşçiler yürüyüş öncesi sloganlarla bekleyişini sürdürüyor. #1Mayıs pic.twitter.com/Tf27WwzHkg — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) May 1, 2026

11.05 | KORTEJ GÜZERGAHINA POLİS BARİYERİ

Kortejin yürüyeceği güzergah, polis bariyerleriyle çevrelenmiş durumda. Polisin belirleyip sınırlandırdığı alan içinde yürüyüş gerçekleşecek.

Bir grup ise yürüyüşün başlamasını, davul ve zurna eşliğinde halay çekerek bekliyor.

11.00 | ÇOK SAYIDA SENDİKA VE DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTÜ RIHTIM'A YÜRÜYOR

Çok sayıda siyasi parti, sendika, demokratik kitle örgütü ve yurttaş Rıhtım’a yürümeye hazırlanıyor.

10.57 | RIHTIM ÖNCESİ ÜST ARAMASI

Söğütlüçeşme’den Rıhtım’a yürüyecek olan kortejin bulunduğu eylem alanına girişlerde polisler üst ve çanta araması yapıyor. Şu an için bir müdahale söz konusu değil.

10.55 | TARAFTAR GRUPLARI DA MEYDANDA

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı da Söğütlüçeşme'deki kortejde yer alanlar arasında...

10.35 | KORTEJLER ALANA YÜRÜYOR

Emekçiler, Kadıköy Rıhtım Meydanı'na doğru pankart ve dövizlerle yürümeyi sürdürüyor. İşçilerin dövizlerinde "İnsanca onurlu bir yaşam için yaşasın 1 Mayıs" mesajı öne çıkıyor.

10.25 | POLİSTEN YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

1 Mayıs Emekçiler Günü’nde yurttaşlar günün erken saatlerinde alanlara çıkmaya başladı. Kadıköy’de toplanmaya başlayan yurttaşlar şarkılar eşliğinde bekleyişini sürdürüyor. Söğütlüçeşme'ye giden yol boyunca polisin yoğun güvenlik önlemi alması dikkat çekti.

FARKLI GRUPLAR DA KORTEJDE

Emek, adalet, barış ve demokrasi talepleri; atılacak sloganlarla, açılacak pankartlarla, taşınacak dövizlerle, yapılacak açıklamalarla bir kez daha dile getirilecek.

Yıl içerisinde yapılan eylemlerde dile getirilen şu konulara bir kez daha dikkat çekilecek:

Enflasyon karşısında eriyen ücretler, güvencesiz çalışma koşulları, insanca yaşam sağlayacak ücret, vergi adaleti, sendikal hakların güvence altına alınması, kayyım uygulamalarına son verilmesi, yargı bağımsızlığının sağlanması, demokratik hakların genişletilmesi, kadınlara yönelik eşitsizlik ve şiddetin sona erdirilmesi, emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi, gençlerin geleceksizlik sorununa çözüm bulunması ve doğa talanına karşı ekolojik dengenin korunması.