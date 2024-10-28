Cumhuriyet duyurdu Avrupa geri adım attı: Mustafa filmine yönelik engel kaldırıldı

Yayınlanma: 28.10.2024 - 16:01

Güncelleme: 28.10.2024 - 16:21

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğunu anlatan Mustafa animasyon filminin Avrupa’daki gösterimlerinin keyfi biçimde engellendiğini Cumhuriyet ortaya çıkarmıştı.

Dünkü haberimiz kısa sürede geniş yankı uyandırırken sosyal medya kanalı ‘X’te de Trend Topic (TT) oldu. Onbinlerce yurttaş Avrupa’daki bazı lobilerin engelleme çalışmalarına tepki gösterdi.

Haberimizin ardından bugün Avrupa’dan geri adım geldi. Söz konusu filmle ilgili keyfi engellemelerin kaldırıldığı ve filmin Avrupa’da da gösterileceği bilgisine ulaştık. Konuya ilişkin filmin yapımcısı Kamuran Ayna Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

Ayna şunları söyledi: "Biz bu filmi, özellikle Ata’yı anlaması gereken çocuklara ve onlara Ata’yı daha rahat anlatabilsinler diye anne-babalara yapmıştık. Avrupa’daki çocuklarımız da bu noktada çok önemliydi. Onların ülkeleriyle ve tarihleriyle bağlarını güçlendirmek gibi bir amaç edinmiştik. 2 gündür sürdürdüğümüz yoğun diyalog sürecinde dün kapılar yüzümüze kapanmıştı ancak kamuoyuna bu engelleme duyurulduğunda yoğun bir tepkiyle karşılandı."

"CUMHURİYET'E TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ"

Ayna haberimizin ardından engelin kaldırılmasına ilişkin "Bu konuda özellikle Cumhuriyet’e teşekkürlerimizi sunuyoruz, bizim isyan sesimizi çığlık olarak duyurduğu için." yorumunda bulundu.

Filmle ilgili müjdeli haberi duyuran Ayna sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "Bu sabah itibarıyla Almanya ve Avusturya’daki sinemalardan dönüş aldık. Türkiye’den sesimizi duydular, 14 Kasım’da Almanya ve Avusturya’da Mustafa’mız vizyona girecek. Bu ülkelerdeki çocuklarımızın gözleri aydın olsun."