Cumhuriyet’e destek büyüyor… ‘Bağımsız medya vazgeçilmezdir’

Cumhuriyet Okurları’nın (CUMOK) öncülüğünde başlatılan Cumhuriyet imecesine destek ve dayanışma çağrıları artarak sürüyor.

“Cumhuriyet aydınlıktır” diyen okuyucularımız “Asırlık çınara can suyu olalım” mesajlarıyla bağış kampanyasına katılıyor.

‘BİR VAZİFE BİLDİM’

*Yazar ve gazeteci Ayşe Kulin:

Cumhuriyet Gazetesi benim çocukluğumdan beri kendimi bildim bileli baba evimde de okuduğum, kendi evimde de okuduğum gazete. Ona çok gönlümden, içimden gelerek yardımda bulunmayı bir vazife bildim. Çünkü Cumhuriyet’siz ömrümü tamamlamak istemiyorum. Seksen dört yaşındayım. Her şeyi bulduğum benim fikirlerimle uyumlu bir gazete olduğu için yardım etmek istedim.

‘BİRLİKTE GÜÇLENDİRELİM’

*İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz:

Cumhuriyet imecesi ile bağımsız olarak gazeteciliği sürdürme çabası veriyor. Basın özgürlüğü, demokrasinin olduğu kadar sağlıklı bir ekonomi düzeninin de temel unsurlarıdır. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamusal denetim ancak özgür gazetecilikle mümkün olur. Bu da yatırım ikliminden kurumlara duyulan güvene kadar tüm alanlarda olumlu etki yaratır. Adını ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ten alan Cumhuriyet gazetesi, kuşaklar boyunca bu sorumluluğu taşıdı ve bugün ‘Cumhuriyet imecesi’ ile bağımsız olarak gazeteciliği sürdürme çabası veriyor. Bu dayanışmayı oldukça değerli buluyor, İzmir iş dünyasını ve dostlarımızı da katkı vermeye çağırıyorum. Hukukun üstünlüğü ve öngörülebilir ekonomi nasıl vazgeçilmezse, bağımsız medyanın varlığı da o kadar vazgeçilmezdir. Cumhuriyet’in değerlerini, özgür haberi ve çoğulcu demokrasiyi birlikte güçlendirelim. Dayanışmayla.

*TÜRK-İŞ 3. Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak:

Cumhuriyet gazetesi, tarih boyunca halkın sesi olmuş, bağımsız haberciliğin simgesi olarak ülkemizde demokrasinin güçlenmesine katkı sağlamıştır. Bugün, okurları ve dostlarıyla birlikte yürüttüğü imece çalışmalarıyla da dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyor. Bu anlamlı çabaya destek olmak, sadece gazeteciliğe değil, özgür ve şeffaf bilgiye olan inancımızı da göstermek demektir. Cumhuriyet Gazetesi imecesine katkıda bulunan herkesi kutluyor, dayanışmanın devamını diliyorum. Halkın haber alma hakkının korunması için yürütülen bu mücadelede, birlik ve beraberliğin gücüne inanıyorum.

‘DEMOKRASİYİ YAŞATMAK DEMEK’

*Eski Kültür Bakanı ve eski CHP Milletvekili Ercan Karakaş:

Yurtdışında yaşayan değerli sosyal demokrat, demokrat dostları ve yurttaşları Cumhuriyet gazetesinin destek ve dayanışma çağrısını sahiplenmeye davet ediyorum. Çünkü Cumhuriyet gazetesine sahip çıkmak, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’e sahip çıkmak, demokrasiyi yaşatmak demektir.

CUMHURİYET’E DESTEK VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Cumhuriyet, 101 yıldır başı dik, dürüst, ilkeli yayıncılık yapıyor. Cumhuriyet 101 yıldır bağımsız. Katkınızla bağımsızlığımız güçlenecek. Cumhuriyet 101 yıldır Aydınlanmacı. Bağışınızla Aydınlanma ateşi parlayacak. Cumhuriyet 101 yıldır okurun ve halkın öz gücüne yaslanıyor. Dayanağımızsınız. Cumhuriyet, 101 yıldır demokrasiyi ve özgürlükleri savunuyor. Gücümüzsünüz.

BANKA BİLGİLERİ

TL HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 1214335

IBAN NO: TR38 0006

4000 0011 0411 2143 35

SWIFT CODE: ISBKTRIS

-----

EUR HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 0852447

IBAN NO: TR69 0006 4000

0021 0410 8524 47

SWIFT CODE: ISBKTRIS

-----

USD HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 0852409

IBAN NO: TR28 0006 4000

0021 0410 8524 09

SWIFT CODE: ISBKTRIS

-----

AVRUPADAN BAĞIŞ YAPMAK İSTEYENLER İÇİN

YENİGÜN HABER AJANSI BASIN VE YAYINCILIK A.Ş

BANKA ADI: İşbank GmbH Frankfurt Branch

HESAP NO: 002628900-9

IBAN NO: DE45 5023 0600

0026 2890 09

BIC NO: ISBKDEFXXXX