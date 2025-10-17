Cumhuriyet'e destek büyüyor... ‘Omuz vermek hepimizin görevi!’

Cumhuriyet Okurları’nın (CUMOK) öncülüğünde başlatılan Cumhuriyet imecesine destek ve dayanışma çağrıları artarak sürüyor.

Kampanyaya destek mesajları şöyle:

*İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay:

Cumhuriyet gazetesi, yüz yılı aşan varlığıyla Türkiye’de ve dünyada hakikatin, özgürlüğün, demokrasinin, toplumsal vicdanın sesi olmuştur. Sadece bugün değil kurulduğu günden beri bu sesi susturmak isteyenler de hiç eksik olmadı. Ama ne siyasi ne de ekonomik baskılar Yunus Nadi’nin yaktığı o meşaleyi söndüremedi. Cumhuriyet, her dönem tüm zorluklara rağmen toplumu aydınlatmaktan, gerçeği savunmaktan vazgeçmedi.

Şimdi sıra bizde... Cumhuriyet okurlarının bu köklü gazetenin ayakta kalması için başlattığı dayanışmaya omuz vermek hepimizin görevi.

Çünkü biliyoruz ki bir gazetenin yaşaması, yalnızca bir kurumun değil, özgür düşüncenin yaşamasıdır ve Cumhuriyet’i yaşatmak artık yalnızca gazetecilerin değil, biz okurların da sorumluluğudur.

Bugün yapılacak her katkı, her destek, kalemini eğmeyen, gerçeği yazmaktan vazgeçmeyen gazetecilere güç vermek demektir.

Cumhuriyet’i yaşatmak, sadece bir gazeteye sahip çıkmak değil; Türkiye’nin aydınlık yarınlarına sahip çıkmaktır. Birlikte olursak, Cumhuriyet yaşar. Cumhuriyet yaşarsa, hakikat susmaz.

*TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl:

Laiklikten ödün vermeyen, demokrasinin vazgeçilmezliğini savunan, çağdaşlık yolunda kararlılıkla ilerleyen bir yayın çizgisiyle Cumhuriyet gazetesi, duruşuyla ve mücadelesiyle 101 yıldır yayın hayatına devam etmektedir. Kurulduğu 1924 yılından bu yana Cumhuriyet, Türkiyesi’nin Aydınlanma yolculuğunda meşale taşıyan öncü bir kurum olmuştur. Bu meşalenin ışığı ilkelere, cesarete ve halkın vicdanına dayanır.

Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, İlhan Selçuk gibi birçok onurlu kalemle birlikte bu meşaleyi taşıyarak doğruluktan, halktan ve Cumhuriyetten yana bir gazetecilik anlayışını bugüne ulaştırmıştır. Bedel ödediler ama geri adım atmadılar. Basın özgürlüğünün sınırlandığı bir ortamda, Cumhuriyet’e sahip çıkmak özgür düşünceyi, laikliği ve demokrasiyi sahiplenmek anlamına gelir.

Her satırıyla halkın yanında duran bu gazetenin yaşaması, bizim onu yaşatmamıza bağlıdır. Şimdi, Cumhuriyet okurunun, kendi Cumhuriyeti’ne sahip çıkma vaktidir. Çünkü Cumhuriyet gazetesi, geleceğe mirasını taşımaktadır.

Bu miras; çocuklara bırakacağımız özgür bir toplumun, eşit yurttaşlığın, akla ve bilime dayalı bir yaşamın teminatıdır. Cumhuriyet’in her okuru, bu büyük hikâyenin bir parçasıdır.

‘ONURLU MÜCADELE’

*İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Osman Küçükosmanoğlu:

Cumhuriyet gazetesi, 101 yıldır halkın haber alma hakkını, bilimin ve aklın rehberliğinde savunmaya devam etmektedir. İstanbul Tabip Odası olarak basın özgürlüğünün ve bağımsız gazeteciliğin demokrasimizin vazgeçilmez unsuru olduğuna inanıyoruz. Cumhuriyet’in her türlü baskı ve ekonomik zorluğa rağmen sürdürdüğü bu onurlu mücadelesini yürekten destekliyor, dayanışma duygularımızı iletiyoruz.

CUMHURİYET’E DESTEK VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Cumhuriyet, 101 yıldır başı dik, dürüst, ilkeli yayıncılık yapıyor. Cumhuriyet 101 yıldır bağımsız. Katkınızla bağımsızlığımız güçlenecek. Cumhuriyet 101 yıldır Aydınlanmacı. Bağışınızla Aydınlanma ateşi parlayacak. Cumhuriyet 101 yıldır okurun ve halkın öz gücüne yaslanıyor. Dayanağımızsınız. Cumhuriyet, 101 yıldır demokrasiyi ve özgürlükleri savunuyor. Gücümüzsünüz.

BANKA BİLGİLERİ

TL HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş

Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 1214335

IBAN NO: TR38 0006

4000 0011 0411 2143 35

SWIFT CODE: ISBKTRIS

-----

EUR HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş

Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 0852447

IBAN NO: TR69 0006 4000

0021 0410 8524 47

SWIFT CODE: ISBKTRIS

-----

USD HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş

Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 0852409

IBAN NO: TR28 0006 4000

0021 0410 8524 09

SWIFT CODE: ISBKTRIS

-----

AVRUPADAN BAĞIŞ YAPMAK İSTEYENLER İÇİN

YENİGÜN HABER AJANSI BASIN VE YAYINCILIK A.Ş

BANKA ADI: İşbank GmbH Frankfurt Branch

HESAP NO: 002628900-9

IBAN NO: DE45 5023 0600

0026 2890 09

BIC NO: ISBKDEFXXXX