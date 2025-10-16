Özgür Özel'den gazetemizin dayanışma çağrısına destek: Cumhuriyet halkın sesidir

Halkın bağımsız haber alma hakkını korumak adına Cumhuriyet Okurları’nın (CUMOK) öncülüğünde başlatılan Cumhuriyet imecesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel de destek verdi.

CHP lideri Özel, gazetemize gönderdiği destek yazısında şunları dile getirdi:

"Cumhuriyet gazetesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin düşünsel temellerinin, demokratik hafızasının ve özgür basın geleneğinin en köklü temsilcisidir. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün doğrudan yönlendirmesiyle kurulan Cumhuriyet, bir asrı deviren tarihi boyunca, Türkiye’nin tüm siyasal kırılma anlarında, halkın haber alma hakkını ve kamusal çıkarı savunarak demokrasinin sesi olmuştur.

Cumhuriyet; baskı dönemlerinde susturulmak istenmiş, yazarları yargılanmış, yöneticileri cezaevine konmuş, kimi zaman da yaşamlarını bu uğurda yitirmiştir.

MÜCADELENİN SİMGESİ

Ancak her defasında, aynı kararlılıkla ve inançla yeniden doğmuştur. Bu yönüyle Cumhuriyet gazetesi, bir medya kurumu olmanın ötesinde, Türkiye’nin özgürlük mücadelesinin yaşayan simgesidir.

Bugün bizzat okurları tarafından başlatılan ve yürütülen 'Cumhuriyet imecesi' dayanışma kampanyası, yalnızca bir gazeteye destek çağrısı değil, aynı zamanda basın özgürlüğüne, halkın gerçekleri öğrenme hakkına ve Türkiye’nin demokratik geleceğine sahip çıkma iradesidir.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak basın özgürlüğünün ve çoğulculuğun demokrasinin temel koşullarından biri olduğuna inanıyoruz. Bu inançla, Cumhuriyet gazetesinin yanında olduğumuzu, bu tarihi dayanışma çağrısına tüm yurttaşlarımızın katılımını önemle beklediğimizi ifade ediyoruz.

Cumhuriyet gazetesi, dün olduğu gibi bugün de halkın sesi, vicdanın kürsüsüdür. Onun yaşaması, özgür düşüncenin yaşaması demektir. Bu bilinçle, Cumhuriyet’in kalemini savunmak, aslında Cumhuriyetin kendisini savunmaktır. Cumhuriyet gazetesiyle dayanışma gösteren, gerçeğin yanında duran tüm okurları yürekten selamlıyorum."

