Cumhuriyet’e yeni yol haritasını anlatan Tugay, ‘Yeni parti bir an önce kurulmalı’ diyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın partisi CHP’den istifasının, hem İzmir’de hem de ülke genelinde önemli yansımaları oldu.

Başkan Tugay’la istifasının gerekçelerini ve daha da önemlisi bundan sonra yaşanabilecek olası gelişmeleri konuştuk. Tugay, bir anlamda gelecekteki yol haritasını anlattı.

BUTLANA KARŞI TAVIR

Öncelikle başkan duruşunda ve tavrında hiçbir kırılma olmadığının altını çiziyor. Cumhuriyet ve demokrasi değerlerine, CHP’nin temel ilkelerine olan bağlılığını aynen sürdürdüğünün altını çiziyor. İstifa kararını, butlan yönetimine karşı bir duruş ve tavır olarak değerlendiriyor. Anlaşıldığı kadarıyla, bilgisi dışında CHP İzmir il başkanının görevden alınması ve yerine atama yapılması, bardağı taşırmış!

Bu durumu, İzmir’e ve parti örgütüne yapılmış bir haksızlık olarak değerlendiriyor. Ayrıca İzmir halkının ve CHP seçmeninin tutumu da kararında belirleyici olmuş. Tugay, “İstifayla İzmir’in, İzmirlilerin tepkisini gösterdim” diyor.

Tugay’ın istifasıyla bazı basın-yayın organlarında yer alan “CHP’nin İzmir’deki 23 yıllık yerel iktidarı bitti” gibi başlıklar, Başkan Tugay’ı üzmüş. “Bizim istifamız böyle yorumlanamaz ya da böyle anlatılamaz” diyor.

“AKP iktidarına karşı İzmir’in Cumhuriyet’ten, demokrasiden ve Mustafa Kemal Atatürk ilkelerinden yana gösterdiği duruş, yani İzmir’in muhalif duruşu aynen devam ediyor” diye ifade ediyor. İstifa olayının, hiçbir biçimde İzmir’in, İzmirlinin çeyrek asırlık duruşuna gölge düşüremeyeceğinin altını çiziyor.

‘ÖZEL’LE YOLUMUZ KESİŞECEK’

Başkan Tugay, CHP içinde butlan yönetimine karşı yapılan mücadeleden kısa erimde sonuç alınabileceğini düşünmüyor. Zaten bu yüzden de istifa ettiğini belirtiyor. Ama yine de böyle bir gelişme olursa CHP ye hemen döneceğini ifade ediyor.

Tugay’ın samimi düşüncesi, Özgür Özel’in yeni bir parti kurmak zorunda kalacağı yolunda. Eğer bu öngörü gerçekleşirse Tugay da orada yer alacağını şimdiden vurguluyor. Ancak yeni parti konusunda gecikilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.

HİZMET AKSAMAZ

Bağımsız olarak görevini sürdürecek olan Tugay’a, bu yeni durumun belediye meclisinde ve belediye hizmetlerinde sıkıntı yaratıp yaratmayacağını soruyoruz. Başkan Tugay, kararını açıklamadan önce partisinin ilçe belediye başkanlarıyla ve belediye meclis üyeleriyle toplantılar yaptığını belirtiyor. Onlarla düşünsel ve yönetimsel birlikteliğinin sürdüğünü ifade ediyor.

Bu nedenle de meclis çalışmalarında ve kararların alınmasında önemli bir değişiklik olmayacağını, yine eskiden olduğu gibi hep birlikte İzmirliye hizmet edeceklerini söylüyor. “Bu yeni durum hizmette bir sıkıntıya ve aksamaya yol açmaz” diye de vurguluyor.

AKP İLE ANILMAK ÜZÜYOR

İzmir’in AKP karşıtı seçmeninin oyuyla başkan seçilen Tugay, her daim bunun bilincinde ve ayırdında. Şimdi bağımsız olunca, yeniden benzeri sorularla karşılaşmak onu üzüyormuş.

Bunun düşünülmesinin ve sorulmasının bile, kendisi için bir haksızlık olduğunu belirtip “Niye böyle yapılıyor, doğrusu anlayamıyorum” diyor.

Başkan Tugay, İzmirli seçmenin kendisine verdiği görevin ve yüklediği sorumlulukların bilincinde olarak yoluna devam edeceğini sözlerine ekliyor.

‘ŞEHRE BORCUMU ÖDEMEK İÇİN BAŞKAN OLDUM’

İzmir Çocuk Meclisi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’ndaki kapanış oturumu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın katılımıyla yapıldı. 196 çocuğun görev aldığı mecliste, üyeler, çocuk hakları, teknoloji, çevre, eğitim ve sosyal yaşam gibi konularda fikir üretip projeler geliştirdi. Çocuklarla bir araya gelen Tugay, “Bu şehir bize güzel şeyler yaşatıyor. Sizin de bu şehre ileride borcunuzu ödemeniz gerekecek. Ben bunun için belediye başkanı oldum. Onun için çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum” dedi.