Cumhuriyet Evleri'nde yaşayanlar 24 yıldır çözülemeyen sorunlardan bunaldı: Su akmıyor, yol toprak

Yayınlanma: 26.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.08.2023 - 03:00

Çantaköy’e bağlı Balaban Mahallesi’nde 560 parselden oluşan ve gazetemizin satmış olduğu arsalarda yer alan Cumhuriyet Evleri’nde yaşayan 210 hane sahibi, belediye hizmetlerinden şikâyetci oldu. Cumhuriyet Evleri’nde yaşayan yurttaşlar yollarda asfalt ve yağmur gideri olmadığını, kanalizasyon giderlerinin sorunlu olduğunu, sorunların 24 yıldır çözülmediğini dile getirdi.

Cumhuriyet Evleri’nde yeterli oy potansiyeli olmadığı düşüncesiyle sorunların çözülmediğini belirten yurttaşlar, birçok kez konu hakkında gerekli yerlere dilekçe verdiklerini fakat geri dönüş alamadıklarını vurguladı. Yurttaşlar son olarak bir kez daha Silivri Belediye Başkanlığı’na iletilmek üzere imza toplayarak sokaklarının düzenlenmesi talebinde bulunacaklarını belirtti.

‘ALTYAPI YETERSİZ’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan KOOP-C Başkanı Kemalettin Çelenk, “İlk yıllardan beri altyapı sorunlarıyla uğraşıyoruz. Kanalizasyon ana kanala bağlanmadığı için arazide bir bölgede birikiyor. Halk sağlığını tehdit eden boyuta ulaşıyor. Yollarda da yağmur gideri yok. Belediye bazı kısımlara kırık asfalt döktü fakat çıkarttığı toz nedeniyle o da sorun oldu. Buraya anayoldan gelecek bir dolmuş veya otobüse de ihtiyacımız var. Sorunların çözümü için defalarca mahalleli ile birlikte İBB ve Silivri Belediyesi’ne dilekçe verdik. Bizi sürekli bütçe yok gibi bahanelerle oyaladılar. Karşı tarafımızda yer alan Çantaköy Mahallesi’nde ise sürekli asfalt yenileme çalışmaları var” dedi.

İlhan Selçuk Kırevi’nde sosyalleştiklerini ve bu yaşam biçimini kaybetmek istemediklerini de belirten Çelenk, “Bilinçli olarak bu sorunların çözülmediğini de düşünüyoruz. Silivri Belediye başkanı ile seçildikten sonra görüşme talebinde bulunduk fakat bizimle görüşmedi” dedi.

‘ELEKTRİĞİMİZ BİLE YOK’

2014’ten beri mahallede oturan Mukadder Alemdaroğlu, “Geldiğimden beri akmayan sular, yanmayan elektriklerle, toprak yollarla uğraşıyorum. Belediye hiçbir zaman sorunlarımıza çözüm bulamıyor. Şehirden kaçmak için geldik fakat burada toz toprak içinde olmak rahatsız edici” dedi.

Bir başka yurttaş Emine Sarıçoban ise “Cumhuriyet gazetesinin verdiği arsaları almamızdaki sebep aynı düşüncede olduğumuz insanlarla bir arada olmaktı” ifadelerini kullandı.