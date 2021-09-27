Cumhuriyet, FETÖ soruşturmasında eski ATO Başkanı Bezci’nin TEM ifadelerine ulaştı

27 Eylül 2021 Pazartesi, 04:00

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, başkanlığı döneminde FETÖ/PDY’ye imar konusunda rant sağladığı yönündeki şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, geçen cuma günü ifade veren eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, “örgüt ile bağlantılarına” ilişkin yeni ifadeler ortaya çıktı. Eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Salih Bezci, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında verdiği ifadede, “Melih Gökçek’in kendisine FETÖ lideri Fethullah Gülen’le görüşme önerdiğini ve görüşmeye aracılık ettiğini” belirtti. Gökçek’in o dönem kendisinden “FETÖ adına 30 milyon TL’ye yurt yaptırmasını istediğini söyleyen Bezci, ayrıca FETÖ’nün “ATO imamı” olduğu söylenen Ayhan Atalay ile çalışmaya zorladığını ileri sürdü.

Cumhuriyet, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, “FETÖ-AKP ayrışmasında milat olarak kabul edilen” 17/25 Aralık 2013’ten 3 ay sonra, örgütün yayın organları olduğu gerekçesiyle kapatılan televizyonlarına 375 bin TL’lik reklam vererek, maddi kaynak sağladığını ortaya çıkarmıştı. Cumhuriyet’in haberinin ardından Gökçek hakkında, “başkanlığı döneminde FETÖ/PDY’ye imar konusunda rant sağladığı” gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında da Gökçek, geçen cuma günü savcılığa ifadeye çağrılmıştı. Cumhuriyet, bu kez eski ATO Başkanı Salih Bezci’nin, 23 Haziran’da, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne (TEM) verdiği ifadeye ulaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2016’da başlattığı soruşturma kapsamında, beş yıl sonra iki avukat eşliğinde TEM’de ifade veren Bezci, ifadesinde, ATO Başkanlığı döneminde “Gökçek’in FETÖ’ye yönelik isteklerini” anlattı.

‘GÜLEN’LE GÖRÜŞMEMİ ÖNERDİ’

Bezci, ifadesinde, FETÖ lideri Fethullah Gülen ile “yalnızca bir kere görüştüğünü, bu görüşmeyi de 2012 yılında Melih Gökçek’in isteği üzerine gerçekleştirdiğini” belirterek, “Melih Gökçek görüşmem için Amerika’dan bir şahıs ile beni irtibatlandırdı” dedi. Bezci, bu şahsın adını anımsamadığını, New Jersey’de bir market işlettiğini söylediğini ancak daha sonra şahsın Ankara Samanpazarı’nda esnaf olduğunu öğrendiğini anlattı. “Gökçek’in 2013 yılında ATO’da yapılan seçimlere müdahale ettiğini” de aktaran Bezci, ifadesinde şunları anlattı: “2013 ATO seçimlerinden önce Melih Gökçek, ‘FETÖ adına bir yurt yaptırırsan, senin yeni dönem başkanlığını garanti ederim’ dedi. Ben de kendisine bu yurdun ne kadara mal olacağını sordum. 30 milyon TL civarında olduğunu söyledi. Ben de ‘Bu kadar parayı vermektense 1000 TL’den ATO’ya 1000 tane yeni üye yaparım, benim torunlarımın da başkanlığı garanti olur’ dedim ve bu konu kapandı. 2013’te ATO başkanlık seçimine aday oldum. Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu için ATO üyeleri üzerinde etkiliydi. Seçimlerde ısrarla FETÖ güdümünde olan Ayhan Atalay ve ekibiyle birlikte hareket etmem için ısrar ediyordu.”

‘İSİM LİSTESİ VERDİ’

İfadesinde, Gökçek’in, “Devlet büyükleri bu şekilde talimat verdi” diyerek, ısrarını sürdürdüğünü de aktaran Bezci, sonrasında yaşanan olayları da şu ifadelerle anlattı: “Fakat ben, devlet büyüklerinin böyle bir talimat verip vermediğini bilmiyorum. Seçimden bir gün önce Gökçek beni, Rıfat Hisarcıklıoğlu, Mustafa Kaya, Ayhan Atalay ve birkaç kişiyi daha makam odasına çağırdı. Seçimler için Ayhan Atalay ile anlaşarak, ATO Başkanı olmamı söyledi. Anlaşamadık. Aynı akşam 23.00’te bizi tekrar çağırdı. Bize devlet büyüklerinin bu şekilde istediğini söyleyerek, ısrarla seçime başkan adayı olarak benim girmemi, Ayhan Atalay’ın da beni desteklemesini söyledi. Bana yönetim kurulu için isim listesi verdi. Bu listeden belirttiği 7 kişiyi yönetime alacaksın, diğer 3 ismin de benim tarafımdan belirleneceğini söyledi.”

‘ELE GEÇİRME NİYETİ’

Gökçek’in kendisine verdiği listeden Faruk Özden Oğultürk’ü çıkardığı için istifaya zorlandığını savunan Bezci, Gökçek’in “kendi işlerini hallettirmek için ATO yönetimini ele geçirmeye çalıştığını” da kaydetti. Gökçek’in “devlet büyüklerinin ismini kullanarak kendi işlerini hallettiğini” anlatan Bezci, “Mazbatayı alana kadar istifa etmedim. Aldıktan sonra Gökçek bana oğlu Osman Gökçek ve Serhun Günay’ı göndererek, istifa etmemi istedi. Etmedim. Daha sonra benim seçim sürecimden hemen sonra istifa etmem ile FETÖ bağlantılı olan yönetim kurulu üyeleri tarafından oybirliğiyle Ayhan Atalay’ı yönetim kurulu başkanı yapmak istediklerini anladım.17/25 Aralık başladığında, Atalay ve onu destekleyen meclis üyeleri yurtdışına firar etti.”

AYHAN ATALAY FİRAR ETTİ

Bezci’nin ifadesinde geçen Ayhan Atalay’ın, “FETÖ’nün ATO imamı” olduğu belirtiliyor. Atalay, 17/25 Aralık süreci başladıktan sonra yurtdışına firar etmişti. İfadede adı geçen Serhun Günay ise Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ve Ayhan Atalay ile 2010 yılında Ankaragücü’nün yönetiminde yer almıştı. Faruk Özden Oğultürk’ün de Oğultürk İnşaat’ın sahibi olduğu biliniyor.

