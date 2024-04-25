Cumhuriyet Gazetesi'den 100. Yıl Özel Eki

Yayınlanma: 25.04.2024 - 13:00

Güncelleme: 25.04.2024 - 13:18

Yurdun ve dünyanın son yüz yılına nesnel gerçeklik, ilkeli habercilik ve düzeyli yorumlarla doğrudan tanıklık etmiş; güçlü, güvenilir bir Cumhuriyet kurumu olan gazetemiz 100. yaşına giriyor.

Adını halk önderi Atatürk’ün verdiği, ulusal kurtuluş sürecinde birlikte mücadele yürüttüğü Yunus Nadi'nin 7 Mayıs 1924'te yayımlamaya başladığı Cumhuriyet gazetemiz, bu kutlu gününü okurları, destekçileri olan kurum ve kuruluşlarla paylaşmayı amaçlıyor.

Bu çerçevede, kuruluş gününe özel, koleksiyonluk bir “Cumhuriyet Gazetesi 100. Yıl Özel Eki” hazırlıyoruz. Türkiye’nin tarihine de ışık tutacak ve belgeliğinizde mutlaka yer almasını isteyeceğiniz bu özel çalışmada, kurum, kuruluş ve değerli okurlarımıza, bu ekte de yer vermeyi hedefliyoruz.

Cumhuriyet gazetesinin 100. yaşına özel mesajınızı yayınlatmak için bizleri arayabilirsiniz...

İlan bağlantısı için:



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