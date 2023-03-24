Cumhuriyet gazetesi aday adaylarını tanıtıyor

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 14:20

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 14:20

Türkiye'de yurttaşlar, ülke tarihinin en kritik seçimlerinden birine hazırlanıyor. Cumhuriyet gazetesi de yapılacak 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi 81 ildeki milletvekili adaylarına sayfalarını açıyor.

Seçmenlerin kendilerini tanıyıp düşüncelerini inceleyebileceği bu sayfalarda adaylar, "nasıl bir Türkiye istediklerini", "hedeflerini ve projelerini", "seçildiklerinde neler yapacaklarını" anlatma imkânı bulacak.

"Türkiye adaylarını Cumhuriyet'ten tanıyor" sayfalarında yer almak isteyenlerin, Cumhuriyet'in Ankara, İstanbul ve İzmir büroları ile iletişime geçmeleri gerekiyor.





