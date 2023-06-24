'Cumhuriyet gazetesi Kemalizm'in kalesidir'

Yayınlanma: 24.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.06.2023 - 03:00

ADD Eskişehir Şubesi Başkanı ve Eskişehir CUMOK Sözcüsü Cihan Taşar, son dönemde gazetemize karşı yapılan haksız suçlamalara ilişkin açıklamada bulundu.

Taşar, açıklamasında, “Başta Sayın Alev Coşkun olmak üzere, Cumhuriyet Vakfı yönetiminin zorlu bir süreçte büyük bir emek vererek başarıyla gazeteyi yönettiklerini biliyoruz. Cumhuriyet gazetesinin isim babası olan, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, kurucu Yunus Nadi ve başyazarlarımız Nadir Nadi ve İlhan Selçuk’un emaneti olan gazetemiz, ilkeli yayın hayatını sürdürecektir” dedi.