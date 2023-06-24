'Cumhuriyet gazetesi Kemalizm'in kalesidir'
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Eskişehir Şubesi ve Eskişehir Cumhuriyet Gazetesi Okurları (CUMOK), gazetemize son dönemlerde yapılan haksız ve yersiz suçlamalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Cumhuriyet gazetesi, Kemalizm’in yıkılmaz kalesidir ve öyle kalacaktır. Aslolan gazetemizin, çizgisini bozmadan yayın hayatını sürdürmesidir” denildi.
ADD Eskişehir Şubesi Başkanı ve Eskişehir CUMOK Sözcüsü Cihan Taşar, son dönemde gazetemize karşı yapılan haksız suçlamalara ilişkin açıklamada bulundu.
Taşar, açıklamasında, “Başta Sayın Alev Coşkun olmak üzere, Cumhuriyet Vakfı yönetiminin zorlu bir süreçte büyük bir emek vererek başarıyla gazeteyi yönettiklerini biliyoruz. Cumhuriyet gazetesinin isim babası olan, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, kurucu Yunus Nadi ve başyazarlarımız Nadir Nadi ve İlhan Selçuk’un emaneti olan gazetemiz, ilkeli yayın hayatını sürdürecektir” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Borcu olanlara kötü haber: '1 Temmuz'u geçirmeyin!'
- 3 aydır yoğun bakımdaydı... Özkan Uğur'dan üzen haber
- Dolar ilk kez 25 TL'yi aştı!
- Mehmet Şimşek'ten 'kara para' açıklaması
- Özcan'ın 'Akşener' iddiasına Yavaş cephesinden yanıt
- Bankalar Birliği'nden kritik açıklama
- Fatih Altaylı'dan dikkat çeken 'faiz' yorumu
- Cübbeli Ahmet'in derdi yine kadınlar!
- Pentagon yetkilisinden çarpıcı açıklama!
- Gram altında bir rekor daha!