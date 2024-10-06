Cumhuriyet Gazetesi yazarları Fethiye'de düzenlenen panelde okurlarıyla buluştu: 'Cumhuriyet Fethiye'de doğdu'

Yayınlanma: 06.10.2024 - 18:25

Güncelleme: 06.10.2024 - 19:00

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun’un konuşmasıyla açılan panel, Dr. Ceyhun İrgil’in moderatörlüğünde gerçekleşti.

Panele Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, Yenigün Haber Ajansı A.S. Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Gölcük ve Osman Selçuk Özer, Fethiye CUMOK temsilcileri ve Fethiyeli yurttaşlar katılım sağladı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Alev Coşkun, "Cumhuriyet Fethiye'de doğdu sloganı çok doğru. Fethiye'de Yunus Nadi adına açılan anıt ve park ile Fethiyeliler sadakat ve vefasını göstermiştir. Bu kültür ve basın tarihine geçecektir" dedi.

Ardından panelist yazarlarımızı anons eden Coşkun, yazarlarımızın uzun yıllardır Cumhuriyet gazetesinde emek verdiğini vurguladı.

Panelist yazarlarımızı katılımcılara tanıtan moderatör Dr. Ceyhun İrgil, "Cumhuriyet Gazetesi Anadolu'daki pek çok insana üniversite olmuştur. Gazetenin 100. yılında burada oldukları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Panel’de konuşan yazarlarımız Cumhuriyet Gazetesi’nin kuruluş sürecinden bu yana çok kez hedef alındığını ve birçok yazarının suikast sonucu öldürüldüğünü anımsattı.

Cumhuriyet Gazetesi ile yollarının nasıl kesiştiğinden bahseden yazarlarımız Cumhuriyet gazetesini yaşatmak için her kademede ve görevde bütün emekçilerin mücadele verdiğini belirtti.