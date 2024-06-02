Cumhuriyet Gazetesi gündeme getirmişti! Buse öğretmeni darp ettiğinden şüphelenen A.H. tutuklandı

Yayınlanma: 02.06.2024 - 12:32

Güncelleme: 02.06.2024 - 12:32

Birlikte olduğu erkek tarafından darp edilmesinin ardından hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki anaokulu öğretmeni Buse Y. iki hafta süren yaşam mücadelesi sonunda gözlerini açtı.

14 Mayıs günü gerçekleşen olayın ardından birkaç gün içinde dava açan mağdurun ailesi, şüpheli A.H.’nin daha önceden sabıkasının bulunmasına ve Buse Y.’yi daha önce de darp ettiğine dair tanık ifadelerine rağmen tutuklanmamasına tepki gösterdi.

Buse Y.’nin evinde delil toplanmamasına ve olay yerindeki kameraların incelenmeden şüphelinin salıverilmesine tepki gösteren Buse Y.’nin annesi Zeynep Y. 29 Mayıs günü Sol Feminist Hareket’in olaya ilişkin düzenlediği basın açıklamasında şunları kaydetti:

“Kızımı nasıl koruyacağımı, nasıl yaşatabileceğimi planlamak zorundayım."

ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI!

Adalet çağrısında bulunan Zeynep Y. Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada ise, “Bütün deliller bu şahsı işaret etmesine rağmen tutuklanmadı. Savcı telefon kayıtlarının ya da olay yerindeki kameraların incelenmesini bile istemedi. Kızım eskisi gibi olabilecek mi bilmiyorum. Bir anne olarak 16 gün kızım ölecek mi diye düşündüm. Adalet istiyorum” dedi.

Cumhuriyet’in gündeme getirmesinin ardından şüpheli A.H. dün tutuklandı.