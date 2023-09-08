Cumhuriyet gazetesi yönetimini suçlamışlardı! Yeni medya şirketi kurdukları ortaya çıktı!

Yayınlanma: 08.09.2023 - 13:32

Güncelleme: 08.09.2023 - 13:44

Cumhuriyet gazetesinin yaptığı çeşitli açıklamalarda, gazeteyi ele geçirmek için birlikte hareket ettikleri ileri sürülen grupta yer aldıkları belirtilen, Cumhuriyet gazetesini yayımlayan Yenigün A.Ş.'nin eski yöneticisi Adnan Aslan ve Cumhuriyet Vakfı üyesi Turan Karakaş'ın tanıtım, reklam, organizasyon, danışmanlık gibi alanlarda kurulmuş olan "Word Danışmanlık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri" adı altındaki bir şirkette ortak oldukları saptandı.

CUMHURİYET BAHANE PARA ŞAHANE

Medyaradar'ın haberine göre, Turan Karakaş 2018 yılında Cumhuriyet Vakfı'na üye seçildikten sonra Word Danışmanlık Şirketi'nden ortağı olan Adnan Aslan'ı, Cumhuriyet gazetesini çıkaran Yenigün Şirketi yönetim kuruluna alınması için ısrar etti ve Aslan'ın bu göreve getirilmesini sağladı.

OLAYLAR NASIL GELİŞTİ?

Habere göre, aynı şirkette ortaklık yapmış olan Karakaş ve Aslan, Cumhuriyet Vakfı üyeleri Barış Doster ve Birol Başaran ile birlikte çeşitli iddialarla Cumhuriyet Vakfı ile Yenigün Şirketi'nde çoğunluğu sağlamak için girişimlerde bulundular. İki isim Cumhuriyet gazetesi yöneticilerini, Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyet etti. Savcılıkça kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi üzerine bu şikayetlerinden sonuç alamayınca, Adnan Aslan, Turan Karakaş ve Barış Doster bu kez Cumhuriyet yöneticileri aleyhine Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü, soruşturma açtı ve Cumhuriyet gazetesi yöneticilerinden Karakaş, Aslan ve Doster'in ihbarlarındaki iddiaların yanıtlanmasını istedi.

Bu süreç içinde, Cumhuriyet içinde birlikte hareket eden bu grup, Cumhuriyet gazetesi yöneticilerinin istifa etmesi ya da görevden alınması için kamuoyunu yanıltıcı iddialarını internet sitelerine ve sosyal medya hesaplarına aktardılar.

ORTAKLARIN ŞİRKETLERİNİN ESKİ YÖNETİCİSİ KİM?

Adnan Aslan ve Turan Karakaş'ın ortaklık yaptıkları Word Danışmanlık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri adlı şirketin geçmişte bir süre başkanlığını Ahmet Kökler yürüttü. Ahmet Kökler, Saadet Partisi'nden geçmişte Kadıköy belediye başkanlığına aday oldu. Bir süre Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Kökler, hakkında dolandırıcılık iddiaları çıkınca bu görevinden istifa etti. Kökler'in Zimbabwe'de altın madeni işlettiği de biliniyor.

YENİ MEDYA ŞİRKETİ KURDU

Ayrıca, Cumhuriyet gazetesini çıkaran şirketten geçen aylarda uzaklaştırılan Adnan Aslan'ın, ağustos ayında Oniki Punto adıyla bir medya ve haber ajansı şirketi kurduğu da edinilen bilgiler arasında. Şirketin bilişim, basın, yayın, web yayın ve haberleşme alanında çalışacağı belirtiliyor.

Basın dünyasında, Cumhuriyet yönetimine çeşitli iddialar ile istifaya çağıran Adnan Aslan ve grubu ile birlikte hareket ederek Cumhuriyet'ten istifa eden gazeteciler Tuncay Mollaveisoğlu ve Mustafa Büyüksipahi'nin bu şirketin üzerinden çalışmalar yapacakları konuşuluyor.

İFTİRADAN MAHKEMELİK

Adnan Aslan'ın, İsmet İnönü'nün torunu Hayri İnönü'nün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde danışmanlığını yaptığı ve bu süreç içinde İnönü'ye "hakaret" ve "iftira" suçlarından hapis cezası istemiyle yargılandığı biliniyor. Aynı dönemde Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemil Candaş’ı öldürülmesi olayından sonra Ali Adnan Aslan'ın savcılık tarafından ifadesi alınmıştı.