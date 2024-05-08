Cumhuriyet gazetesinin 100. yılı kutlanıyor... '100 Yılın Tanığı Cumhuriyet' sergisi 9 Mayıs'ta izleyiciye açılıyor

Cumhuriyet gazetesinin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde “100 Yılın Tanığı Cumhuriyet” başlıklı sergi, 9 Mayıs Perşembe günü Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde izleyicinin beğenisine açılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 09:16
Cumhuriyet gazetesinin 100. yılı kutlanıyor... '100 Yılın Tanığı Cumhuriyet' sergisi 9 Mayıs'ta izleyiciye açılıyor
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Çankaya Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen ve 27 Mayıs’a değin açık kalacak olan sergi, Cumhuriyet gazetesinin kuruluşundan başlayarak bugüne değin geçirdiği evreleri, Cumhuriyet gazetesinin çok varsıl belgeliği ve müzesinden seçilen belge, bilgi ve nesnelerle anlatıyor.

Cumhuriyet’in kuruluşu, kurucusu Yunus Nadi ve ailesi, gazetenin imtiyaz sahipleri, Cumhuriyet Vakfı, yöneticileri, yazarları, çizerleri, foto muhabirleri, çalışanları, yitirdiği basın şehitleri, uğradığı baskılar, okurları, kitap yayınları, ekleri, sanatçı dostları ve spordan dış politikaya, siyasetten kültüre çeşitli alanlarda tarihsel sürece tanıklık eden gazete sayfalarını içeren sergiyi Çankaya Belediyesi ve Cumhuriyet gazetesi ortaklaşa gerçekleştirdi.

Küratörlüğünü Dilek Karaaziz Şener’in gerçekleştirdiği sergiyi; Işık Kansu hazırladı, tasarımını Tasarımhane’den Akın Canko ve Bora Canko yaptı.

Küratör Dilek Karaaziz Şener, sergiye ilişkin görüşlerini şöyle açıkladı:

"Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin ikinci katındaki Yüzyılın Tanığı: Cumhuriyet, sergisine dair kolektif arşiv çalışmasıyla ortaya çıkarılan bir seçkiye dönüştürülen bilgiler, fotoğraflar, tarihe tanıklık eden tüm belgeler, basının gücünü yeniden duyumsamamızı, dünyayı tanımlamanın, tanımanın ve haber almanın hatta iletişim kurmanın en güçlü yolunun basına karşı sorumluluğumuz ve sahiplenmemize dair sorumluluklarımızın yeniden farkındalığını sağlamaktadır. Sergide, bilginin dalgalarının arasından geçiyoruz. Bilgiyle birlikte Türkiye’nin önemli dönem kırılmaları, değişimleri, geceden sabaha değişen gündemi, bir anı zinciri tetiklemesiyle bizi yeniden zaman tünelinin içine çekecektir."  

Sergiyi katkı verenler ise, şu isimlerden oluştu:

"Arif Kızılyalın, Celal Binzet, D. Eylem Altıok, Deniz Berktay, Eda Kasa, Eren Aysan, Dr. Ethem Torunoğlu, Gülsev Toksöz, Güven Baykan, Hasan Tahsin Benli, Mahmut Soyuer, Murat Sayın, Niyazi Altunya, Öner Yağcı, Seda Çeliktaş Kazak, Şefik Kahramankaptan, Serdar Şahinkaya, Umutcan Polat."


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