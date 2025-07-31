Cumhuriyet gündeme getirdi, bakanlık devreye girdi: İstismara geçit yok

Tekirdağ Çerkezköy’de 4 yaşındaki B.A’nın 33 yaşındaki öz dayısı tarafından istismar edildiğine ilişkin dosyanın kapatıldığını Cumhuriyet gündeme getirmişti. Haberimizin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık mağdur avukatına ulaşarak dosyaya ilişkin belgeleri istedi. Cumhuriyet’in Bakanlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre Aile bakanlığı “Kovuşturmaya yer yok” kararına hukuki itirazda bulunacak.

İstismara ilişkin dosya, mağdur çocuğun tutarlı ifadeleri, pedagog tarafından yapılan oyun terapisinde çizdiği resimler ve sosyal çalışmacı eşliğindeki ifadelerine karşın “Somut delil yok” denerek kapatılmıştı. Babanın şikâyeti üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada “Kovuşturmaya yer yok” kararı verildi. Cumhuriyet’in gündeme getirmesinin ardından Bakanlığın dosyaya dahil olacağını öğrendiğini ve bu gelişmeden dolayı umutlandığını ifade eden mağdur çocuğun babası Ö.A., Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “Böyle bir şey yaşanmadığına kendimi inandırmayı çok isterdim. Geç de olsa adalet yerini bulur diye düşünürken dosya kapatılınca yıkıldım” diye konuştu.

SANIK ‘İFTİRA’ DEDİ

Şüpheli ise ifadesinde ablasıyla boşanma sürecinde olan Ö.A’nın velayet davasını kazanmak için “iftira attığını” savundu. Bu ifadeye yanıt veren Ö.A., “Kimse 4 yaşındaki kızını bile bile böyle gündem etmez. Benim kızımla üç pedagog görüştü. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Bunların olmamasını en çok ben isterdim. Ancak yaşananlar ortada, yazılan raporlar, çizilen resimler açıkça istismarı gösteriyor. Benim tek isteğim adaletin yerini bulması” ifadelerini kullandı.