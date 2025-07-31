Cumhuriyet gündeme getirmişti: Belediye CHP'ye geçince geri alınan arazöz hakkında soru önergesi

Cumhuriyet'in 26 Temmuz günü gündeme getirdiği Koçarlı Belediyesi'ndeki arazöz geri alımının yankıları kamuoyunda sürüyor.

Aydın'da bulunan Koçarlı Belediyesi, seçimlerde CHP'ye geçince belediyenin elindeki arazöz geri alındı. AKP döneminde tahsis edilen arazözün yangın sezonu öncesi geri alınması ise dikkat çekti.

Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı biriminden gönderilen yazıda aracın geçici tahsis kapsamında verildiği ve gerektiğinde geri çağrılabileceği ifade edildi.

Cumhuriyet’in ulaştığı belgede, geri alımın gerekçesi “yangınlarla etkili ve verimli mücadele” olarak açıklandı.

TBMM'YE TAŞINDI

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, söz konusu haber sonrası TBMM'de soru önergesi verdi.

Akın, şunları kaydetti:

"Aydın’ın Koçarlı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla belediyeye tahsis edilen bir yangın söndürme arazözünün, belediyenin AKP’den CHP’ye geçmesinin ardından geri alındığı Cumhuriyet gazetesinin ulaştığı belgelerle basında yer almıştır. Yangın olasılığının en yüksek olduğu aylardan hemen önce, sıcaklıkların yükseldiği bir dönemde gerçekleşen bu işlem, müdahale kapasitesi açısından kamuoyunda ciddi sorulara yol açmıştır

Ayrıca 2025 yılı Haziran ayında, Koçarlı’ya bağlı Yeniköy Mahallesi ile Çulhalar Mahallesi civarında çıkan yangınlarda, ormanlık alan yapı ve ekinler zarar görmüş; Yeniköy’de 2 hektar alan etkilenmiş, çıkan yangında bazı büyükbaş hayvanlar da yaşamını yitirmiştir.

Bu gelişmeler doğrultusunda, yangın söndürme aracının tahsisi ile yerel müdahale kapasitesi arasındaki bağlantı kritik bir soru olarak önem kazanmaktadır.

Bu bağlamda;

1. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Koçarlı Belediyesi’ne geçici tahsisle verilen yangın söndürme arazözünün tahsisi hangi gerekçeyle sonlandırılmıştır?

2. Aracın geri alınması işlemi özellikle yangın riski taşıyan sıcaklıkların başlamasından hemen önce hayata geçirilmiştir. Bu zamanlama hangi gerekçelere dayanmaktadır?

3. Tahsis edilen arazöz başka bir bölgeye sevk edilmiş midir? Sevk edildiyse hangi kriterlere göre, hangi bölgeye ve ne zaman yönlendirilmiştir?

4. İlgili araç belediyenin CHP yönetimine geçmesinden kısa süre sonra geri alındığına göre, bu kararın siyasi saikle alınıp alınmadığı hususunda bir inceleme yapılmış mıdır?

5. Koçarlı örneği dışında, yerel seçim sonrasında muhalefet geçen başka belediyelerden yangınla mücadele amaçlı araçlar ya da ekipmanlar geri alınmış mıdır? Varsa kapsamı nedir ve kaç belediye bu uygulamadan etkilenmiştir?

6. Koçarlı ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi civarında 10 Haziran 2025’te ve 18 Haziran 2025’te çıkan yangınlarda (orman ve zeytinlik alanda), müdahale ekiplerinin söz konusu arazözün tahsis edildiği dönemde Koçarlı Belediyesi’nin envanterinde olup olmadığı Bakanlığınız tarafından denetlenmiş midir? Bu dönemde yerelde ekipman eksikliği nedeniyle operasyon kapasitesinde bir aksama yaşanmış mıdır?

7. 2024–2025 yangın sezonu öncesinde Bakanlık tarafından yerel müdahale kapasitesini güçlendirmeye yönelik ne tür ekipman, tahsis, eğitim veya destek çalışmaları yapılmıştır? Koçarlı örneği bu genel uygulamanın neresindedir?"