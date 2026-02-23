Cumhuriyet gündeme getirmişti... CHP'li Suat Özçağdaş'tan öğrencilere yöneltilen 'dini ve siyasi' sorulara tepki: 'Okulu sorgu alanına çeviremezsiniz'

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü köşesinde İzmir'de Tevfik Fikret Okulları'nda müfettişler tarafından öğrencilere "dini" ve "siyasi içerikli" sorular sorulduğunu yazdı.

Terkoğlu, yazısında şu ifadeleri kullandı: "Tevfik Fikret Okulları... İzmir’de çoğunlukla orta sınıf ailelerin çocuklarını gönderdiği meşhur bir okul. İlkokulu, ortaokulu, lisesi var. Cuma günü okulda sıradışı bir olay yaşandı. Anlatılana göre, okula gelen müfettişler ilkokul dördüncü sınıftan liseye kadar her sınıftan ikişer öğrenci seçti. Çocuklar sırayla kütüphaneye götürüldü. Müfettişler çocuklara üçer soru sordu: “Din dersinde ders işleniyor mu”, “Din yerine başka bir ders yapılıyor mu”... En ilginci; “Derste cumhurbaşkanına hakaret ediliyor mu” diye sordu...Kimilerine “Din deyince ne anlıyorsun” diye de soruldu. Çocukların yaşları küçüldükçe kafaları karıştı. Elbette kaygılandılar, korktular. Dahası... İfadeleri alındıktan sonra kimlik numaraları ve imzaları alındı. 9 yaşındaki çocuklar hayatlarında ilk kez imza attı."

"9 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN SİYASİ İÇERİKLİ BEYAN ALINAMAZ"

CHP'nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Terkoğlu'nun "9 yaşındaki çocuklara 'din' ve 'Erdoğan' sorgusu" başlıklı köşe yazısını alıntılayarak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet okullarında çocuklar korkuyla değil, bilgiyle büyür. İzmir'de Tevfik Fikret Okulları'nda yaşananlar ise bunun tam tersini gösteriyor. İlkokul 4. sınıftan liseye kadar öğrenciler dersten alınıyor, kütüphaneye götürülüyor. Müfettişler tarafından şu sorular yöneltiliyor: 'Din dersinde ders işleniyor mu?', 'Din yerine başka bir ders yapılıyor mu?', 'Derste cumhurbaşkanına hakaret ediliyor mu?' Bazı çocuklara 'Din deyince ne anlıyorsun?' deniliyor.

Yetmiyor; ifadeleri alındıktan sonra kimlik numaraları kaydediliyor, imza attırılıyor. İktidarınızdan bu kadar mı endişelisiniz ki ilkokul sıralarına kadar inip çocuklardan siyasi beyan toplamaya kalkıyorsunuz? Bu bir denetim değil; pedagojik sınırları da hukuki sınırları da aşan bir uygulamadır. 9 yaşındaki bir çocuktan siyasi içerikli beyan alınamaz. Çocuğun psikolojisi hiçe sayılamaz. Okulu sorgu alanına çeviremezsiniz. Çocukları siyasi hesaplaşmalarınızın parçası haline getiremezsiniz. Bu ülkenin çocukları korkuyla değil, özgürce öğrenerek büyüyecek."