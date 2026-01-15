Cumhuriyet gündeme getirmişti: Çimsa, İntikamtepe Şehitliğindeki maden başvurusunu geri çekti

Cumhuriyet’in, Birinci İnönü Savaşı’nda şehit düşen askerlerin yattığı İntikamtepe çevresinde madencilik faaliyetine izin verildiğini kamuoyuna taşımasının ardından, projeyi yürüten Çimsa’dan yeni bir açıklama geldi.

CUMHURİYET GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Şirket, tartışma yaratan Bilecik’teki maden sahasına ilişkin tüm başvurularını geri çektiğini ve ruhsat iptali için resmi süreci başlattığını duyurdu.

Sabancı Holding bünyesindeki Çimsa, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, İntikamtepe Şehitliği’ne yakın konumda bulunan Bozüyük Beyaz Kalker Sahası için aldığı maden ruhsatının iptali amacıyla başvuru yaptığını açıkladı. Şirket, söz konusu sahaya ilişkin bugüne kadar yapılan tüm başvuruların da geri çekildiğini bildirdi.

Cumhuriyet’in, Birinci İnönü Savaşı’nın verildiği ve 126’ncı Alay askerlerinin şehit düştüğü İntikamtepe çevresine maden izni verildiğini ortaya koyan haberi, kamuoyunda ve akademik çevrelerde geniş yankı uyandırmıştı. Tarihçi Dr. Selim Erdoğan, alanda yalnızca şehitlik değil, mezarlar ve savaş kalıntıları bulunduğunu belirterek, madencilik faaliyetlerinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı olduğunu vurgulamıştı.

"RUHSAT İPTAL SÜRECİ BAŞLATILDI"

Son gelişmeyi değerlendiren Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanı ve Çimsa Yönetim Kurulu Başkanı Umut Zenar, Bilecik’te basın mensuplarıyla yaptığı açıklamada, ruhsat iptal sürecinin başlatıldığını doğruladı. Zenar, söz konusu sahada Çimsa’nın Eskişehir fabrikasının yaklaşık 80 yıllık ham madde ihtiyacını karşılayabilecek rezerv bulunduğunu ancak kamuoyunda oluşan hassasiyet nedeniyle yönetim kurulu kararı aldıklarını söyledi.

Zenar, sürecin 2022’de başladığını, işletme ruhsatı ile Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve orman izinlerinin yasal çerçevede tamamlandığını belirterek, daha sonra alanın sit kapsamında olduğuna dair bilginin kendilerine iletildiğini aktardı. Bu bilginin ardından, bilirkişi raporu beklenmeden ruhsattan feragat ettiklerini ifade etti.

“Maden ruhsatıyla ilgili başvurularımızdan vazgeçtik” diyen Zenar, bölgede kültürel ve tarihsel tespit çalışmaları yapılması halinde Çimsa’nın rehabilitasyon ve koruma süreçlerine destek vermeye hazır olduğunu da söyledi.

Sabancı Grubu’nun Cumhuriyet’in değerleriyle kurulduğunu vurgulayan Zenar, “Şehitlerimizin aziz hatırasına gölge düşürecek hiçbir faaliyetin içinde olmayız. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Hiçbir ticari fayda, bu önceliğin önüne geçemez” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in gündeme taşıdığı dosyada, maden sahasının Milli Savunma Bakanlığı’na ait İntikamtepe Şehitliği’ne yaklaşık 1,35 kilometre mesafede olduğu, proje tanıtım dosyasında ise şehitliğe dair herhangi bir bilginin yer almadığı ortaya konmuştu. Çimsa’nın son açıklamasıyla birlikte, tartışmalı proje açısından hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağı merak konusu olmaya devam ediyor.