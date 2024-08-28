Cumhuriyet gündeme getirmişti: Diyanet soruşturma başlattı!

Yayınlanma: 28.08.2024 - 22:14

Güncelleme: 28.08.2024 - 22:17

Sahip olduğu bütçeyle birçok bakanlığı geride bırakan ve ulusal bayramlarda Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün adını anmayan Diyanet İşleri Başkanlığı’yla ilgili Cumhuriyet çarpıcı bilgilere ulaşmıştı.

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin aktörü Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) elebaşı olan Fethullah Gülen’e Diyanet’in yayınlarında atıfta bulunulmuş. Bu da yetmemiş atıfta bulunulan yayınlar hala internet sitesinden kaldırılmamış olduğu görülmüştü.

O yayımlardan bazıları şu şekilde yer almıştı:

Adem Akıncı tarafından kaleme alınan "Din Eğitiminin Başlama Yaşı" başlıklı makalede Gülen'in "Çekirdekten Çınara" kitabı kaynakçada yer alırken, İsmail Albayrak'ın "Müslüman Toplumlarda Kur'an-ı Kerim'in Yeri ve Tefsiri" başlıklı makalesinde Gülen'in bir yazısından doğrudan alıntı yapılmış.

DİYANET SORUŞTURMA BAŞLATTI

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İlmi Dergi makaleleri ve sempozyum bildirileri arasında FETÖ kaynaklarına atıfta bulunan birtakım cümleler olduğu iddiasına ilişkin idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Diyanet'ten yapılan açıklamada, bazı yayın organlarında, 2010-2011 tarihli Diyanet İlmi Dergi makaleleri ve sempozyum bildirileri arasında FETÖ kaynaklarına atıfta bulunan birtakım cümleler olduğuna dair çıkan haberlere ilişkin açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişiminin ardından FETÖ ve din istismarı ile mücadele kapsamında Başkanlığımız yayınları komisyon marifetiyle hızla incelenmiş, FETÖ ile iltisak ve irtibatı olan yazarların eserleri Başkanlığımız arşivlerinden çıkartılmış, mevcut yayınlar arasında bulunanların tamamı yayından kaldırılmış, satışları sonlandırılmış ve imhaları gerçekleştirilmiştir. Bu hususta merkez ve taşra teşkilatlarımıza yazılı ve sözlü talimatlarla gereği yapılmıştır.

27 Ağustos 2024 tarihli bazı yayın organlarında 2010-2011 tarihli Diyanet İlmi Dergi makaleleri ve sempozyum bildirileri arasında FETÖ kaynaklarına atıfta bulunan birtakım cümleler bulunduğuna dair çıkan haberlerle ilgili Başkanlığımız tarafından azami seviyede hassasiyet gösterilerek konuyla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır."