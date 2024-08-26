Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk'ü 'hatırladı'
Milli bayramlara ilişkin anma mesajları ve cuma hutbelerinde Atatürk'ün adının anılmadığı gerekçesiyle eleştirilen Diyanet İşleri'nin Başkanı Ali Erbaş'ın Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili yayınladığı mesaj dikkat çekti.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Çanakkale Zaferi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi milli gün ve bayramlarda yayınladığı anma mesajlarında ve kuruma bağlı camilerdeki Cuma hutbelerinde Atatürk'ün adının anılmaması tepki çekmeye devam ediyor.
ATATÜRK'Ü 'HATIRLADI'
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise dikkat çekti.
Erbaş, Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajında, Atatürk'ü de andı.
Ali Erbaş, şunları kaydetti:
"Bu toprakları bizlere vatan kılan zaferlerimizden #MalazgirtZaferi'nin 953’üncü yıldönümü ve 30 Ağustos Zaferimizin vesilesi #BüyükTaarruz’un 102’nci yıl dönümü dolayısıyla Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canlarını ortaya koyarak nice destanlar yazan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum.
Aziz emanetleri ve muazzez hatıraları kıyamete kadar her daim yaşayacaktır. Ruhları şad olsun."
Bu toprakları bizlere vatan kılan zaferlerimizden #MalazgirtZaferi'nin 953’üncü yıldönümü ve 30 Ağustos Zaferimizin vesilesi #BüyükTaarruz’un 102’nci yıl dönümü dolayısıyla Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canlarını ortaya koyarak nice…— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) August 26, 2024
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