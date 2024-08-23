Diyanet'ten çok tartışılacak 'seçmeli ders' hutbesi: 'Ahiretiniz için dini dersleri seçin'

Yayınlanma: 23.08.2024 - 10:39

Güncelleme: 23.08.2024 - 13:13

Laik eğitimi hedef alan ve uzmanların tüm uyarılarına okullarda uygulamaya konan Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi giderek yaygınlaşırken iktidarın gerici eğitim politikaları devam ediyor.

Bunun son örneği de Diyanet’in cuma hutbesinde görüldü. ‘Adabı muaşeret’ temasının işlendiği bu haftaki hutbede velilere seslenilerek öğrencilerin din odaklı ders seçimi yapması gerektiği vurgulandı.

Hutbenin ilgili kısmında, “Adab-ı muaşeret kurallarını hayatımızın her alanına hâkim kılmanın gayretinde olalım. Eğitim-öğretim müfredatında yer alan Adab-ı Muaşeret, Kuran-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerini çocuklarımızın seçmeleri için gerekli hassasiyeti gösterelim” ifadeleri yer aldı. Hutbede, gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğinin altı çizilerek, “Dünyamız huzur ve mutlulukla dolsun. Ahiretimiz cennet olsun” denildi.

DİN DERSİ DAYATILIYOR

Seçmeli din dersi uygulaması iktidar eliyle dayatılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2023-2024 itibariyle yayımladığı çizelgeye göre, okullarda din derslerinin saati artırıldı. Liselerde sekiz saat zorunlu olan din dersi, ayrıca dört saat zorunlu seçmeli, dört saat de tercihe bağlı seçmeli olacak şekilde toplamda 16 saate kadar yükseltildi. Ortaokullarda da çeşitli düzenlemelerle seçmeli din derslerinin saati yükseltildi. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Diyanet’in söz konusu hutbesi ise tartışma yarattı.