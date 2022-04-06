Cumhuriyet gündeme getirmişti: Enes Kara'nın babasından Yargıtay'ın kararına ilk yorum
Elazığ'da yaşamına son veren Enes Kara olayının araştırılmasına yönelik HKP'nin yaptığı suç duyurusunda, Yargıtay'ın dosyayı kapattığını Cumhuriyet'in gündeme getirmesinin ardından; Enes Kara'nın babası Mehmet Kara'dan açıklama geldi. Kara, "Haberim yok öyle bir şeyden. Haberleri izlemiyorum" diye konuştu.
Elazığ’daki Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, Nur cemaatine bağlı bir yurtta yaşadığı sıkıntılar, gelecek kaygısı ve ailesinin baskıları nedeniyle yaşamına son vermişti.
Cumhuriyet, Enes Kara olayının araştırılmasına ilişkin Halkın Kurtuluş Partisi'nin (HKP) ilgili kişiler hakkında yaptığı suç duyurusunda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Vali Toraman ile Yurtlardan Sorumlu Vali Yardımcısı hakkındaki suç duyurusunun işleme konulmamasına karar verdiğini gündeme getirmişti.
Yargıtayın kararına Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya tepki gösterdi.
Son olarak Enes Kara'nın babası Mehmet Kara, Yargıtay'ın Enes Kara dosyasını kapatmasını TELE 1'den Betül Alanur Çelebi'ye değerlendirdi.
"HABERİM YOK"
Mehmet Kara, karardan haberinin olmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Haberim yok öyle bir şeyden. Haberleri izlemiyorum. Olayla ilgili benim bir şeyim olmadı. Geride bıraktığı şeyde de kimseyi suçlayacak bir durum olmadığı için açık bir delil yok. Telefon incelemede bir şey çıkar mı bilmiyorum. Yani onu yönlendiren bir grup kişi var mı bilmiyoruz. Telefon incelenince ortaya çıkar. Onun dışında da anlattıkları, bir karamsarlık içinde dünyaya karşı bir yaşama sevinci kalmamış görünüyor. Ben onu samimi görüyorum. O yüzden elimizde buna yönlendirildiğine dair kanıt olmadığı için suç duyurusunda bulunacak durumumuz olmadı."
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