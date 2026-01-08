Cumhuriyet gündeme getirmişti... Hakime uygulanan şiddet Meclis gündeminde

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu'nun gündeme getirdiği Büyükçekmece Adliyesi’nde görevli olan 30 yaşındaki Hakim E.K’ya yönelik uygulanan şiddeti, TBMM gündemine taşıdı.

Bayraktutan, olay sonrası saldırganın serbest bırakılmasına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sorular yöneltti.

CHP'li Bayraktutan şu ifadelere yer verdi:

''İddialara göre E.K. boşanma aşamasındaki eşini beklerken eşinin ağabeyi belinde silah ile gelmiş, hakaret ve tehdit etmiş, sonra “Seni evde bekliyorlar” diyerek arabayla diğer kız kardeşinin evine götürmüş ve Hâkim E.K verdiği ifadede yedi kişinin olduğu evde alıkonulduğunu, darp edildiğini, tehdit ve hakarete maruz bırakıldığını belirtmiştir.

Söz konusu olaya ilişkin Hakim E.K’nın ifadesinin “Kapıyı kilitlediler. Oturma odasının kapısını kapattılar. Ben odadan çıkmaya çalışırken kayınpederim boğazımı tutup yüzüme sert bir şekilde tokat attı. Ben bu sırada yere düştüm. Kayınpederim ve kayınbiraderim başıma yumrukla ve sopayla ve sert bir cisimle vurmaya başladılar. Ben bu sırada yerdeydim. Bilincimi kaybetmek üzereydim. Öldüresiye vuruyorlardı. ‘Yardım edin’ diye bağırdım. Kayınpederimin, bacanağım O.A’ya ‘Bunun hâkimlik kariyerini bitireceksin’ dediğini duydum. Apartmandakiler polisleri aramışlar. Polisler de geldi. Ev sahibi olan bacanağım O.A., polislere avukat olduğunu söyleyip, aile içi mesele deyip, polislerin işlem yapmasına engel olup ikametten uzaklaşmasını sağlamış. Yaklaşık 1-2 saat bu evden çıkamadım. Olaydan sonra dayımın ikametine gittim. Kıyafetim kanlıydı. Dudağımda kanama vardı. Kafamda şişlikler hâlâ durmaktadır. Biraz kendime geldikten sonra Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne giderek rapor aldım. Rapordan sonra ise karakola gittim.” şeklinde olduğu iddia edilmiştir.

AKP'Lİ ESKİ BİR MİLLETVEKİLİYLE ÇALIŞMIŞ

O gün saat 16.31’de verilen doktor raporunda darp izlerinin yer aldığı, öte yandan hâkim E.K.’nın olayın başından itibaren cebindeki telefonun kayıt tuşuna basarak 1 saat 53 dakika boyunca yaşananları kaydettiği, bunun çözümlemesini yaptırarak dosyaya eklendiği ancak alıkonduğu evin sahibi olan bacanağının İktidara yakın bir hukuk derneğinde görevde olduğu, Devletin elindeki kuruluşlardan birinin kurum avukatlığını yaptığı, AKP’li eski bir milletvekili ile çalıştığı ve halihazırda görevdeki bir milletvekilinin gayrı resmi danışmanlığını yürüttüğü için Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nda üç buçuk ay rafta bekletilen dosyaya ilişkin 25 Aralık’ta, yedi kişinin tamamı hakkında, “delil yetersizliği” nedeniyle, kişiyi zorla alıkoymak dahil çeşitli suçlardan “Kovuşturmaya yer yok” kararı verildiği ilgili haberlere konu olmuştur.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Hâkim E.K’nin eşinin ağabeyi ve babası hakkında hakaret ve basit yaralamadan, alıkonduğu evin sahibi olan bacanağı hakkında ise hakaretten soruşturmanın devamına karar verildiği ve üç ismin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı ifade edilmektedir.

BAKAN TUNÇ'A SORULAR

Bu Bağlamda;

1- Hakim E.K’nin yaşadığı olaya ilişkin iddialar doğru mudur?

2- Hâkim E.K’nin olaya ilişkin verdiği ifadeye göre yedi kişinin olduğu evde alıkonulduğu, darp edildiği, tehdit ve hakarete maruz bırakıldığı ve tüm bu hususların ses kaydı ve darp raporuyla desteklenmiş olmasına rağmen; 25 Aralık’ta, yedi kişinin tamamı hakkında, “delil yetersizliği” nedeniyle, kişiyi zorla alıkoymak dahil çeşitli suçlardan “Kovuşturmaya yer yok” kararı verildiği doğru mudur?

3- İddialar doğru ise “Kovuşturmaya yer yok” kararı alınmasının gerekçeleri nelerdir?

4- Olaya ilişkin ses kaydı, darp raporu, apartmandaki komşuların şikayetleri, kapıya polislerin gelmesi vs. birçok somut delil olduğu iddia edilmesine rağmen böyle bir kararın alınmasının hukuki dayanağını açıklar mısınız?

5- Alıkonduğu evin sahibi olan bacanağının İktidara yakın bir hukuk derneğinde görevde olduğu, Devletin elindeki kuruluşlardan birinin kurum avukatlığını yaptığı, AKP’li eski bir milletvekili ile çalıştığı ve halihazırda görevdeki bir milletvekilinin gayrı resmi danışmanlığını yürüttüğü için bu kararın verildiği iddiaları Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir?

6- Hâkim E.K’nin yedi kişinin olduğu evde alıkonulduğu, darp edildiği, tehdit ve hakarete maruz bırakıldığı ifade edilen olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nda bulunan dosyanın üç buçuk ay rafta bekletilerek “delil yetersizliği” nedeniyle “Kovuşturmaya yer yok” kararı verilmesinin gerekçesi iddia edildiği üzere “İktidar ile yakın ilişkiler” midir?

7- Türkiye bir hukuk devleti midir?

8- Ülkemizde adalete ve hukuk sitemine güveni derinden sarsacak ilgili olaya ilişkin tüm iddialar hakkında kamuoyunu detaylarıyla aydınlatır mısınız?