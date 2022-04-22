Cumhuriyet gündeme getirmişti: HKP, Urla'da denize sıfır arazinin Ensar Vakfı'na devrini yargıya taşıdı

22 Nisan 2022 Cuma, 10:31

Cumhuriyet, 2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı plan değişikliğiyle imara açılan arazi için Ensar Vakfı, Hazine, Milli Emlak, Defterdarlık ve İzmir Valiliği ile sözleşme imzaladı. Bir yıl sonra mayıs ayında İzmir’in Urla ilçesi Zeytineli bölgesinde denize sıfır 40 dönümlük arazi Ensar Vakfı’na 49 yıllığına bedelsiz verilmesini gündeme getirmişti.

Denize sıfır 40 dönümlük arazinin Ensar Vakfı’na 49 yıllığına bedelsiz verilmesine karşı Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları harekete geçti. HKP avukatları; AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, İzmir Valisi, İşlemi yapan İzmir İl Defterdarı, Ensar Vakfı Yöneticileri hakkında Urla Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen dilekçede yetkililerin, “Zimmet, İrtikâp, Görevi kötüye kullanma, Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi, Hakkı olmayan yere tecavüz, Nüfuz ticareti, İhaleye fesat karıştırma” suçlarını işledikleri iddia edildi.

Dilekçede, Cumhuriyet muhabiri Mehmet İnmez'in "Denize sıfır 40 dönümlük arazi Ensar Vakfı'na bedelsiz verildi" başlıklı haberine yer verildi.

"HALKIN HAKKINI YİYEN İNSANLARIN DOSYALARINI AÇIYORUZ"

Suç duyurusuna ilişkin HKP Genel Sekreter Yardımcı Av. Tacettin Çolak açıklama yaptı. Çolak, şu ifadelere yer verdi:

“AKP iktidarı gün geçmiyor ki vurgun ve talanlarına bir yenilerini eklemesin. Son vurgun ve talanda güzel İzmir’imizin güzel Urla’sının bakir koylarından bir tanesi olan Zeytineli Koy’u. Zeytineli’nde Doğal SİT Alanı olarak yıllardır hizmet veren, kamu kurumlarına ait tesislerin yer aldığı Koy’u yine bir AKP’giller’in kanunsuz işlemleriyle Ensar Vakfı’na devrettiklerini öğrenmiş bulunuyoruz. Ensar Vakfı da bildiğiniz gibi Türkiye’nin birçok yerinde çocuk taciz ve tecavüzleriyle gündeme gelmiş bir Ortaçağcı-Şeriatçı bir tarikat vakfıdır. Dolayısıyla haksız kazançlar elde edilsin diye Zeytineli Koy’u 49 yıllığına bunlara tahsis edilmiş durumdadır. Bu tahsis işlemini yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş durumdayız. Cumhuriyet Savcıları birçok suç duyurumuzda olduğu gibi bunda da yeterli araştırma ve soruşturmayı yapmama olasılıklarını bilerek bu suç duyurusunu yapıyoruz. Çünkü kamu malı aşırıcılığıyla, Halkın, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyen insanların dosyalarını açma sorumluluğuyla hareket etmekteyiz.”