Urla'daki DHMİ tesisleri ve kıyı alanı Ensar Vakfı’na bedelsiz devredildi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açılan Urla Zeytineli’ndeki 40 bin metrekarelik denize sıfır DHMİ arazisi 49 yıllığına Ensar Vakfı’na bedelsiz tahsis edildi. Vakıf, geçmişte doğal sit alanı olan bölgede yurt, tesis ve okul yapabilecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan plan değişikliği ile imara açılan Urla Zeytineli Mahallesi’nde 40 bin metrekarelik denize sıfır arazinin 49 yıllığına Ensar Vakfı’na bedelsiz olarak tahsis edildiği ortaya çıktı. Vakıf, geçmişte doğal sit alanı olan bölgede yurt, dinlenme tesisi ve okul yapabilecek.
İzmir’e 75 kilometre uzaklıkta bulunan ve antik yerleşim alanları içerisinde yer alan Urla Zeytineli Koyu’nda Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) ait sosyal tesisler ve kıyı alanı 2019 yılı mayıs ayında Ensar Vakfı’na devredildi.
GÖRÜŞ SORULMADI
2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı plan değişikliği ile imara açılan alan için vakıf; Hazine, Milli Emlak, Defterdarlık ve İzmir Valiliği ile sözleşme imzaladı. Sözleşmede, 49 yıllığına bedelsiz olarak verileceği deniz manzaralı alana öğrenciler için eğitim merkezi, sosyal tesis ve öğrenci yurdu yapılacağı belirtildi. Proje için Karayolları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü’nden onay çıktı. Yerel yönetimlere ise proje için görüş sorulmadı. Projenin kaç kat olacağı, mevcut binaların kullanılıp kullanılmayacağı belirtilmedi.
Arazinin devredilmesinin ardından sözleşme gereği projeye başlayamayan Ensar Vakfı, bir yıl daha Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sözleşmenin uzatılması için müracaat etti. Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından sözleşme uzatıldı.
ERDOĞAN’A KOMŞU
Tesisin, Hacılar Koyu’ndaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğu belirlenen Urla villalarına komşu koyun yakınında olması dikkat çekti.
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