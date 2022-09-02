Cumhuriyet gündeme getirmişti: İmam Mehmet Şükrü Dörtbudak hakkında harekete geçildi!

02 Eylül 2022 Cuma, 12:10

Cumhuriyet, Şanlıurfa Mevlana Halid Camisi İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak’ın kadınları ve çocukları giydikleri kıyafetler üzerinden, “Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık. Ondan sonra pedofili suçtur. Pedofiliyi sen körüklüyorsun” ifadeleriyle hedef almasını gündeme getirdi. Cumhuriyet.com.tr’de yayımlanan haberin ardından gözaltına alınan Dörtbudak, Emniyet’yeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DÖRTBUDAK’IN KONUŞMASI YARGIYA VE TBMM’YE TAŞINDI

Konuya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı sessizliğini korurken, Dörtbudak’ın tepki çeken sözleri yargıya ve Meclis gündemine taşındı.

Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) ve yurttaşlar, imam Mehmet Şükrü Dörtbudak hakkında "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit", "suç işlemeye tahrik", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarını işlediğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

"TOPLUMSAL BARIŞI BOZDUĞU AŞİKARDIR"

Cumhuriyet.com.tr'nin ulaştığı suç duyurusu dilekçesinde "Şüphelinin kamu görevlisi olması ve yapmış olduğu açıklamaların toplum üzerindeki etkisi gibi hususlar dikkate alındığında, yapılan açıklamanın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmemesi gerekir. Çocuklara ve kadınlara karşı işlenen suçların faillerini cesaretlendirici nitelikte olan açıklamalar, infial uyandırmış olup toplumsal barışı bozduğu aşikardır" denildi.

"KAMU DAVASI AÇILSIN" TALEBİ

Dilekçede Dörtbudak hakkında etkin soruşturma ile kamu davası açılması talep edildi.

“ÇOCUK İSTİSMARINI MEŞRULAŞTIRDIĞI İÇİN GÖREVİNDEN ALINACAK MI?”

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy da İmam Dörtbudak'la ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.

Önergede, “Kadınlara ve çocuklara yönelik yaşam tarzlarına müdahale eden ve istismarı meşrulaştıran bu söylemler şiddet, taciz ve tecavüz faillerinin eylemlerini meşrulaştırmakta ve cezasızlığın önünü açmaktadır. Özellikle konser ve festival yasakları, kadın sanatçıların hedef haline getirilip tutuklanması bu tip gerici söylemleri dile getiren kesimleri cesaretlendirmektedir. Öte yandan bu tip söylemlerle ortaya çıkan cinsel istismar suçların üzerinin örtülmesine veya hiç ortaya çıkmamasına sebep olmaktadır. Çocuğa yönelik istismar suçtur ve herhangi bir şekilde meşrulaştırılamaz. Özellikle bu tip bir suçu meşrulaştıran kişilerin kamu kurumlarının koltuklarını işgal ediyor olmaları kabul edilemez. Kadınların ve çocukların nasıl giyineceği, nasıl yaşayacağı hakkında ayrımcı ifadeler kullanılması, kadınların sosyal yaşamda eşit yurttaşlar olarak yaşamasını engellemekte ve kadınları hedef haline getirmektedir” ifadelerine yer verildi.

HDP’li Ersoy şu soruları yöneltti:

1- Şanlıurfa’da Mevlana Halid Camii İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak hakkında TCK 216’dan soruşturma başlatılmış mıdır?

2- TCK 216 çocuk istismarını alenen teşvik eden Şanlıurfa Mevlana Halid Camii İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak hakkında neden uygulanmamaktadır?

3- Söz konusu din görevlisi çocuk istismarını meşrulaştırdığı gerekçesi ile görevinden alınacak mıdır?

4- Din görevlilerinin bu tip söylemlerde bulunmasını engellemek için herhangi bir çalışmanız var mıdır?

5- Bu tip söylemlerin çocuk istismarını meşrulaştıracağını düşünüyor musunuz?

6- Din görevlileri göreve başlamadan hangi kriterlere göre seçilmektedir?

7- Bu tip söylemlerde bulunan bir kişinin din görevlisi sıfatı ile bir koltuğu işgal etmesinin kamu düzenini bozacağını düşünüyor musunuz?