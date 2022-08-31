Cumhuriyet gündeme getirmişti: İmam Mehmet Şükrü Dörtbudak hakkında yeni gelişme!

Şanlıurfa Mevlana Halid Camisi İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak, kadınları ve çocukları giydikleri kıyafetler üzerinden hedef alan açıklamasını Cumhuriyet'in gündeme getirmesinin ardından; İmam Dörtbudak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından Dörtbudak serbest bırakıldı.

Mehmet Oflaz
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:39
Cumhuriyet gündeme getirmişti: İmam Mehmet Şükrü Dörtbudak hakkında yeni gelişme!
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Gazetemiz Cumhuriyet, Şanlıurfa Mevlana Halid Camii İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak'ın kadınları ve çocukları giydikleri kıyafetler üzerinden hedef aldığını gündeme getirdi. Dörtbudak, “Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık. Ondan sonra pedofili suçtur. Pedofiliyi sen körüklüyorsun” ifadelerini kullandı. Dörtbudak'ın bu açıklaması kamuoyu tarafından büyük tepkilere neden oldu.

Ardından Mehmet Şükrü Dörtbudak gözaltına alındı. Cumhuriyet.com.tr'nin edindiği bilgilere göre emniyette ifadesi alınan Dörtbudak serbest bırakıldı. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet.com.tr'ye konuşan Şanlıurfa İl Müftülüğü Yetkilisi İmam Mehmet Şükrü Dörtbudak hakkında soruşturma başlatıldığına dair bilgi verdi.


Mehmet Şükrü Dörtbudak İmam Şanlıurfa

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